04 Ocak 2019 17:56

Fikirtepe kentsel dönüşüm mağdurlarından kampanya: Lekeye çivi çak

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm mağdurları, seslerini duyurabilmek için ‘Leke Fikirtepe’ isimli enstalasyon etkinliği başlattı.

Fikirtepe kentsel dönüşüm mağdurlarından kampanya: Lekeye çivi çak

Fotoğraf: Evrensel

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    Kentsel dönüşümde 2005 yılında pilot bölge seçilen İstanbul Kadıköy Fikirtepe’de, arsa ve konut sahibi 65 bini bulan mağduru temsilen oluşturulan Leke Fikirtepe Platformu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na seslerini duyurabilmek amacıyla yeni yıla, düzenledikleri sanatsal bir kampanya ile girdiler. Kadıköy Tarihi Süreyya Operası önünde yapılan basın açıklamasından sonra, ‘Sessizliği bozmak için lekeye çivi çak ve paylaş’ panosu, Fikirtepe’de inşaat alanına taşınarak, çivi çakma etkinliği burada devam etti.

    ‘Leke Fikirtepe’ isimli enstalasyon ile mağdur hak sahipleri, enstalasyon üzerinde yer alan ‘ev ikonu’na ilk çivileri çakarak, “Sessizliği bozmak için lekeye çivi çak ve paylaş!” dediler. Hak sahipleri, bir ay devam edecek kampanya süresince, bölgede mağdur 65 bin kişiyi temsilen, elden ele verecekleri çekiç ile ev ikonu üzerine 65 bin çivi çakacak.

    Fikirtepe Kentsel Dönüşüm mağdurları Change.Org adresi üzerinden açtıkları imza kampanyası ile de ‘Fikirtepe leke değil, eser olsun’ diyerek toplayacakları imzaları kampanya sonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunacaklar. Açıldıktan 48 saat sonra binin üzerinde kişi tarafından imzalanan kampanyaya, ‘www.change.org/p/leke-fikirtepe’ adresi üzerinden konuya duyarlı herkes katılabilecek.

    Leke Fikirtepe kampanyası afişi

    ‘SESSİZLİĞİ BOZMAK İÇİN…’

    Leke Fikirtepe Platformu ismi altında organize olan kentsel dönüşüm mağdurları enstalasyonda, “Fikirtepe’de halen 65 bin hak sahibi mağdur durumda. Evi yıkılan ve kira ödeyecek geliri olmayan vatandaşlar akrabalarının yanında, sokakta ve çadırda kalıyor. Bölgede faaliyet gösteren inşaat şirketleri iflasa sürüklendi. Bugün gelinen nokta itibariyle, devlet tarafından plansız bir şekilde başlatılan süreç, büyük bir lekeye dönüştü. Bu sessizliği bozmak için lekeye çivi çak ve paylaş” görüşüne yer verdiler.

    ‘YASAL DÜZENLEME İLE BAŞLANMALI’

    Öncelikle bölgenin sorunlarını çözecek bir kanun çıkarılması gerektiğinin vurgulandığı enstalasyonda, Fikirtepe bölgesi mağdurları, şu talep ve önerilerini dile getirdiler: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde, bölgedeki tüm proje ve altyapı çalışmalarının tamamlanması için 5 yıllık bir program yapılarak kamuoyuna ilan edilmesi ve evleri yıkılan mağdur vatandaşlara, kanuna uygun olarak acilen kira yardımı yapılması, yanı sıra maketten ev satın alanlara da en kısa sürede evlerinin teslim edilmesini gerekli görüyoruz.”

    AKGÜZEL: ÇÖZÜMÜN ADRESİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’DIR

    Leke Fikirtepe Platformu Sözcüsü Engin Akgüzel de etkinlikte yaptığı konuşmada, 2,5 aydır hazırlandıkları ‘Leke Fikirtepe’ kampanyasının bu ilk gününde, ev ikonu üzerine ilk çivileri çakacaklarını belirtti. Akgüzel, “Çekici sırayla elden ele geçirerek, her bir çivi çakılırken ‘Leke Fikirtepe için, sessizliği bozmak için, sen de çivi çak ve paylaş’ diyerek videoya kaydedeceğiz. Daha sonra bu videoları kampanyaya özel hazırladığımız sosyal medya hesaplarımızdan kamuoyu ile paylaşacağız” dedi. (HABER MERKEZİ)

    Fotoğraf: Evrensel

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