Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı genelgesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bazı AKP ve MHP il başkanlarının görevden alınması ve ihracının istenmesine neden olan açıklamalara dair parti teşkilatına genelge gönderdi. Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi, 4 Mayıs 2018 tarihinde imza altına alınan Cumhur İttifakı Protokolü’ne sadık ve bağlıdır. Cumhur İttifakı’nın saygınlığını zedeleyecek her türlü açıklamadan kaçınılacaktır" dedi.

Bahçeli teşkilatlara gönderdiği genelgede, "Cumhur İttifakı'nın mehabetini ve meşruiyetini gölgeleyecek açıklama, değerlendirme, yorum, yayın ve beyanatlardan kesinkes uzak durulacaktır" ifadelerini kullandı.

Genelgede şu ifadeler yer aldı:

"Bu ittifak sıradan bir birliktelik, çıkar merkezli bir oluşum, siyasi dürtülere teslim olmuş bir yapı, küçük hesaplara tamah ve tevessül eden kaygan ve kaypak bir ortaklık değildir."

"Partimizi karalamaya, siyasi tutumunu sulandırmaya, adaylarımızı yıpratmaya kasten teşebbüs edenler hakkında adli ve hukuki müracaatlar hızlı şekilde gerçekleştirilecektir."

"Cumhur İttifakı adaylarının seçime katıldığı her seçim bölgesinde AK Parti'yle eş güdüm halinde ortak çalışmalar yapılacaktır."

"Hem partimizin hem de Cumhur İttifakı’nın başarısı için canla, başla, heyecanla çalışılacak, birlik ve beraberlik ruhu sahaya aynen yansıtılacaktır. Cumhur İttifakı’nın mehabetini ve meşruiyetini gölgeleyecek açıklama, değerlendirme, yorum, yayın ve beyanatlardan kesinkes uzak durulacaktır."

"31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde 30 büyükşehir belediyesi ile bunların ilçe belediyelerinde Cumhur İttifakı’nın aday ve iradesi mührünü vuracak, diğer 51 il ve ilçe belediyelerde ise ittifakın paydaşı olan partiler demokratik yarış halinde olacaklardır" şeklinde konuştu. (HABER MERKEZİ)