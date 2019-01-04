Şule İdil Dere dosyası 5. kez bilirkişiye gönderildi

İstanbul Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren Şule İdil Dere’nin ölümüne ilişkin görülen davada, sanıkların kusurlarının bulunup bulunmadığının tespiti için 5. kez bilirkişi raporu istendi.

İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 7. duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklar Saffet Altındağ, Kamil Celal Yıldırım, Ergun Ata ve avukatları ile Şule İdil Dere’nin babası Berdan Dere ve annesi Nesrin Aslan ile avukatları katıldı.

Raporlar arasında çelişki bulunduğunu söyleyen hakim, kovuşturma aşamasında alınan bilirkişi raporunun hüküm kurmaya elverişli nitelikte görülmediğini belirtti. Mahkeme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yüklenici firma İSTAÇ A.Ş. arasındaki hukuki ilişkinin ne olduğu, çalışma sahasında iş güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınıp alınmadığı, sanıkların kusurlarının bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için 5. kez bilirkişi raporu alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi. Alınan birinci ve ikinci bilirkişi raporunda, sanıkların “asli ve tali kusurlu olduğu”, Şule İdil Dere’nin “kusuru olmadığı” belirtilirken, üçüncü ve dördüncü bilirkişi raporunda ise sanıklar “asli ve tam kusurlu”, Şule İdil Dere ise yine “kusursuz” bulunmuştu. (İstanbul/DHA)