Yeni e’de bu ay: Gürültü ve sessizlik!

Yeni e 2019’in ilk sayısına 2018’deki son kaybımızı selamlayarak başlıyor: Elim sanata düşer usta... Refik Durbaş’a dair iki yazı Adnan Özyalçıner ve Nihat Ateş imzasını taşıyor. Özyalçıner’in bir fotoğraf karesinden hareketle yazdığı kısacık yazısı Refik Durbaş’ı neden sevdiğimize ve hep seveceğimize dair çok şey anlatıyor.

Derginin ocak sayısı Meral Gündoğdu’nu John Berger’le başlayıp Ara Güler’le devam eden ve Vivian Maier’in ilginç hikayesi ile sona eren yazısı ise okuru fotoğraf ve daha fazlası hakkında düşünmeye davet ediyor. Geçen sayıda Sovyet modasını anlatan Nedim Yılmaz bu sayıda Sovyetler Birliği’nde televizyon yayınlarının tarihini anlatırken, Nilay Özer dergide geçtiğimiz iki sayıda devam eden şiir soruşturmasını ‘Bizim Küçük Kooperatifimiz’ başlıklı yazısında selamlıyor.

POLEMİK YAZILARI

Sonraki sayfalarda ‘Siyasal İslamcı Kültür’ arayışları ile iki polemik yazısı ardı ardına geliyor. Birisi gelecek sayıda da devam edecek olan Ali Özgür Özkarcı imzalı “Lümpen İslamcılık ve ‘Yeni’ Türk Sağı Popülizmi” diğeri geçen sayıdan ‘mecburen’ devam eden “İslamcıların Cebinden Hiç Eksilmeyen ‘Kemalist’ Kartı” başlıklı Ceren Sözeri yazısı. Sözeri bu yazıda Yeni e’nin 25. sayısında yayımlanan yazısını Star gazetesinde eleştiren Asım Öz’e yanıt veriyor.

Özgür Müftüoğlu’nun “Fransa’nın Sarı Yeleklileri Türkiye’de Kimi Neden Ürküttü”, Yağız Senem’in “Godard’ın Muzip ve Öfkeli İşçileri”, Hilal Ünlü’nün “Akdeniz’in En Katkısız Evlatlarından Biri” bizi Yeni e’nin “Gürültü/Sessizlik” başlıklı dosyasına taşıyor. “Siyasette, kültürde, sanatta, medyada, sporda ve daha nice alanda, ‘gerçekliği’ ihlal ederek kurulmak istenen yeni ama uçucu bir gerçekliğin izini” süren dosyanın yazarlarını kadınlar oluşturuyor: Nuray Sancar, Ülkü Doğanay, Mehveş Evin, Ekinsu Devrim Danış.

ŞİİRLER VE ÖYKÜLER

Yeni e 2019’un ilk sayısında edebiyat dosyalarında öyküye ‘merhaba’ diyor. “Tehlikenin Umudu Aştığı Zamanlarda Öykü” başlıklı Oğuzhan Yeşiltuna’nın hazırladığı soruşturmanın yazarları Ezgi Polat, Emirhan Burak Aydın, Semih Öztürk, Eylem Ata Güleç, Melike Belkıs Aydın, Anıl Mert Özsoy, Mahmut Fikirsindi, Belma Fırat, Mesut Barış Övün, Onur Çalı, Mustafa Orman. Yeni e’nin ocak 2019 sayısında öyküleri ile Soner Sert ve Erinç Büyükaşık, şiirleri ile Refik Durbaş, Serkan Atay, İzel Graca, Uğur Akkaş, Mustafa Erginkılıç ve Hüseyin Ferhad yer alıyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)