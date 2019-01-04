BİSAM: Yoksulluk sınırı 6 bin 745 TL oldu

Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), aralık 2018 dönemi için açlık ve yoksulluk sınırı verilerini hesapladı. Hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük en az 65 TL, aylık 1950 TL’lik harcama yapması gerekiyor.

Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcama tutarı 16.69, yetişkin bir erkeğin 17.20, 10-18 yaş arası bir çocuğun 18.38, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 12.72 TL. Bu verilere göre yoksulluk sınırı da 6 bin 745 TL oldu.

Tablo: BİSAM

YOKSULLUK SINIRI BİR YILDA 1206 TL ARTTI

Araştırmanın sonuçlarına göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken aylık harcama tutarı 501.6 TL olurken, bu rakam yetişkin bir erkek için 516.1 TL, 10-18 yaş bir çocuk için 551.5 TL, 4-6 yaş bir çocuk için 381.7 TL oldu.

Buna göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 1950 TL olarak hesaplandı.

Aynı hesaplamaya göre 4 kişilik ailenin sağlıklı beslenmek ve insanca yaşayabilmek için yapması gereken asgari harcama tutarı ise aylık 6 bin 745 TL olarak kaydedildi.

Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre ise yoksulluk sınırı 1206 TL, açlık sınırı 349 TL arttı.

Aylık artış açlık sınırında 34, yoksulluk sınırında 119 TL oldu.

Aylık TÜFE yüzde 0.4 düşerken, açlık sınırı yüzde 1.77 artış kaydetti.

Açlık sınırı 2003 yılı aralık ayında 441 TL idi. Buna göre 15 yılda açlık sınırındaki artış 4.42 kat oldu. (İstanbul/EVRENSEL)

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