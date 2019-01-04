Alacakları ödenmeden işten atılan Nursan işçileri haklarını istedi

Hatay Payas Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Nursan’ın kapatılmasıyla işsiz kalan işçiler fabrikanın önünde bir araya gelerek ödenmeyen alacaklarını istedi.

Fabrika önüne gelen işçilerden Ökkeş Sarıköse, “23 yıldan beri çalışıyordum. Burada bir ömrümüz gitti. En çok zoruma giden de 2015 aralık ayının 10’un maaş alacağımız zaman ‘Maaş ödeyemiyoruz, 2-3 gün sonra ödenecek’ dediler. 3 yıl geçti. O kadar çok zorluklar geçirdik ki, can sıkıntısı, sinir-stres, borç-harç derken ben kısmi felç geçirdim. Hepimiz emeğimizin karşılığını bekliyoruz. Alın terimizin peşindeyiz. Çoluğumuzdan, çocuğumuzdan daha çok vaktimizi bu fabrikada geçirdik. İntihar eden arkadaşımız oldu, onlarca işçi eşinden ayrıldı ailesi dağıldı” dedi.

İşçilerden Cevdet Çavuş da “26 yıllık haddehane hayatım var. 13 sene Yazıcılar fabrikası, 2 sene Ekinciler fabrikası 11 yıl da Nursan’da çalıştım. Nursan’da fırın arkasında kütük veriyordum. 2 bin 300 derece sıcaklık karşısında çalışıyordum. Hafta tatili yok, yıllık izin yok, bayram tatili yok. Servis var ben yararlanamıyordum, akşam sekiz sabah sekiz çalışıyordum. Kendi aracımla gidip geliyordum, mazotu kendi cebimden alıyordum. Sürekli fedakarlık yaptık. Ev almıştım o dönem maaş alamayınca evin taksitini yatıramadım. 1070 TL ödeyemediğim için birçok bankayla sorun yaşadım. İcraya düşmemek için aldığım 150 metre kare evi 150 bin liraya satmak zorunda kaldım” diye konuştu.

Nursan vergi borcu nedeniyle 9 Aralık 2015 yılında üretimini durdurmuştu. Nursan Holding bünyesindeki Nursan AŞ ve Nursan Metalürji fabrikalarında toplam 900 işçi çalışıyordu. Şirket yetkilileri, üretime “var olan ekonomik zorluklar” nedeniyle geçici olarak ara verildiğini açıklamışlardı. Ancak geçen 3 yıla rağmen fabrika tekrar açılmadı, işçiler işlerine geri dönemediği gibi alacakları da ödenmedi. (Hatay/EVRENSEL)