Ermeni sanatçı ile görüşmeye ‘Devlet karşıtı gazetecilik’ suçlaması

Diyarbakır merkezli 9 ilde, 9 Ekim’de gazeteci ve siyasetçilere yönelik başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 142 kişi arasında bulunan Mezopotamya Ajansı (MA) Muhabiri Esra Solin Dal hakkında “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla hazırlanan iddianame, Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Dal’ın “medyanın savaş diline” ilişkin farklı yayın organlarında çalışan 2 meslektaşından ve Afrin’de “kadın ve çocuk ölümlerine” ilişkin haber için İHD ve Diyarbakır Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu üyesi bir kadın avukattan randevu talebi iddianamede, “örgüt faaliyeti”, “Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı ağır itham” olarak değerlendirildi.

MA'nın haberine göre Gazeteci Dal’ın telefon dinlenmesine takılan ABD’den Diyarbakır’a yerleşen Ermeni Udi Sanatçı Yervant Bostancı’yla Ermeni soykırımına ilişkin röportaj yapma isteği iddianamede, “19 numaralı görüşmede ise sözde Ermeni soykırımı konusunda Ermeni bir sanatçıyla röportaj yapmak istediği, şüphelinin, PKK/KCK terör örgütünün ideolojisi doğrultusunda devlet aleyhinde gazetecilik faaliyeti yürüttüğü…” ifadeleriyle yorumlandı.

İddianamede, Dal’ın “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla 7.5 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. (HABER MERKEZİ)