Erdal Eren anmasına katılan gençlere polis tehdidi

Sinan GÜLER

Ankara

Erdal Eren anmasına katılan liselilerin aileleri kendilerini “Karşıyaka polisi” olarak tanıtan kişilerce aranıp “Çocuğunuz terörist başı Erdal Eren’in mezarına giderek anmaya katıldı” denildi. Emek Gençliği’nden Meri Kelleci ise gençliğin bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin, kimliklerini dahi gizleyerek gençleri tehdit etmeye çalışan odaklara rağmen güçlenerek süreceğini belirtti.

Erdal Eren’in katledilişinin 38. yılında Emek Gençliği tarafından Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda düzenlenen anmaya katılan liseli öğrencilerin aileleri kendilerini “Karşıyaka polisi” olarak tanıtan kişiler tarafından tehdit edildi. Erdal Eren anmasına katılan 4 liseli öğrencinin ailelerini arayan kişiler, “Çocuğunuz, 1970’lerdeki terörist başı Erdal Eren’in mezarına giderek anmasına katıldı” dedi. Polis olduklarını söyleyen şahıslar, amaçlarının ise bilgi vermek olduğunu iddia etti.

Konuya ilişkin Emek Gençliği adına gazetemize konuşan Meri Kelleci, “Nasıl ki Erdal Eren, 12 Eylül darbecileri tarafından işçi ve öğrenci gençlerin mücadelesinin önünü kesmek, mücadele edenlere gözdağı vermek için idam edildiyse bu uygulama da gençlerin mücadeleye katılmasının önünü kesmek için yapılmıştır” dedi. Erdal’ın idamından sonra gençlerin mücadele azminin eksilmediği gibi bugün de polisin tehditlerine rağmen mücadelelerine devam edeceklerini belirten Kelleci, Erdal’ı mücadelelerinde yaşatmaya devam edeceklerini vurguladı. Kelleci, gençliğin bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin kimliklerini dahi gizleyerek gençleri tehdit etmeye çalışan odaklara rağmen güçlenerek süreceğini belirtti.