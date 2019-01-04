Hakan Şükür'ün babasına ‘FETÖ üyeliği’ davası

Hakkında ‘FETÖ üyeliği’ soruşturması bulunan eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür hakkında da ‘FETÖ üyeliği’ iddiasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 5 sayfalık iddianame, sunulduğu 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Selmet Şükür'ün adresinde yapılan aramada, Fethullah Gülen’in yazdığı kitapların bulunduğu ve sanığın mal varlığına el konulduğu aktarıldı.

Selmet Şükür'ün, kayyum atanan İnelsan şirketiyle birlikte FETÖ'nün parasını akladığına dair Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunulduğu anlatılan iddianamede, “Gizli tanık X1, 'Selmet Şükür'ün, Hakan Şükür adına inşaatlar yaptırdığını biliyorum. Örnek vermek gerekirse Hakan Şükür Konaklarını babası, oğlu adına yaptırıp satmıştır. Selmet Şükür'ün halen inşaat yapım işlerine devam ettiğini biliyorum.' şeklinde beyanda bulunmuştur. Buna göre şüphelinin firari Hakan Şükür'ün finans işlerini takip ettiği anlaşılmıştır” denildi. Sanık Şükür'ün yargılanmasına 5 Şubat'ta başlanacak. (AA)