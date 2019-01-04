RTÜK'ten 'Modern Family dizisine ceza: Genel ahlaka aykırı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "beIN Series HD Comedy" kanalında yayınlanan "Modern Family" dizisine "evlilik dışı çocuk edinmenin olağan karşılanması" ve "küfürlü sahneler" gerekçesiyle 2 program durdurma ve idari para cezası verdi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre karar, RTÜK'ün dün gerçekleştirilen toplantısında alındı. Üst Kurul, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'da belirtilen "Radyo ve televizyon yayınları, toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" ifadesi uyarınca diziyi inceledi.

Eşcinsel evlilik yaşayan bireylerin yer aldığı dizide, ailedeki gençlerin evlilik dışı çocuk sahibi olması isteğinin aile tarafından olumlu karşılanarak desteklenmesi ve çocuğunun babasına sinkaflı ifadeler kullanması sakıncalı bulundu.

"Modern Family" dizisini yayınlayan beIN Series HD Comedy kanalına 2 program durdurma ve idari para cezası verilmesine hükmeden Üst Kurul, cezayı, dizideki evlilik dışı çocuk edinmenin olağan karşılandığı sahneler ile küfürlü söylemler için uyguladı.

TÜKETİCİYİ YANILTICI YAYINLARA CEZA

Öte yandan Üst Kurul, sağlık beyanıyla ürün satışı yapılan kanallarla, tüketiciyi yanıltıcı yayınlara da ceza verdi.

Müzik Türk, Kanal İstanbul, Yalova, Plus TV, Yasin TV, Mega Müzik, Halk Euro, Hevi TV ve Mavi Karadeniz kanallarına, bu nedenle idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı. (MEDYA SERVİSİ)

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