11 yıldır kayıp olan Meryem Tahnal ile kızının cenazesi aranıyor

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008'de kaybolan, o yıl 35 yaşında olan Meryem Tahnal ile kızı 8 yaşında olan Melike Tahnal'ın cenazelerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü öne sürüldü. Bu iddia üzerine, bölgede iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı.

DHA'da yer alan habere göre, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Meryem ve kızı Melike Tahnal, 2008 yılında kayboldu. Harun ve Havva Palu çifti, 2011'de polise yaptıkları ihbarda, kızları Meryem ve torunları Melike Tahnal'ın öldürülüp, cesetlerinin Tütünçiftlik bölgesine gömüldüğünü iddia etti. Bunun üzerine o yıl Tütünçiftlik sahilinde iş makineleriyle yapılan aramadan sonuç çıkmadı.

Havva Palu'nun damadı Tuncer Ustaer, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, anne-kızın cenazelerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü ve yerini bildiğini ileri sürdü. Bu iddianın ardından 3 Ocak'ta kadavra köpekleriyle bölgede çalışma yapıldı. Köpeklerle yapılan arama çalışmalarının ardından bugün arazide, Meryem ve kızı Melike Tahnal'ın cenazelerinin bulunması için kazı çalışması başlatıldı.

KAZI YAPILAN ALANDA SONUCA ULAŞILAMADI

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 2008'de kaybolan Meryem Tahnal ile kızı Melike Tahnal'ın Tütünçiftlik sahilinde gömüldüğü iddiası üzerine bölgede yapılan kazılarda bir sonuca ulaşılamadı. Kazılara daha sonra devam edileceği öğrenildi. (HABER MERKEZİ)