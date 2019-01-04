SAMER'in anketine göre ekonomi ve işsizlik Kürt sorununun önüne geçti

Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (SAMER), politik gündem, seçmen eğilimleri- tutumu ve davranışları üzerinde yaptığı araştırma, belediyelere atanan kayyımların seçmenin tercihini değiştirmediğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre HDP, son yerel seçimlere oranla Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki oylarını yüzde 6 civarında artırdı. 2-6 Kasım 2018 tarihleri arasında 16 ilde 2 bin 400 kişi ile yüz yüze görüşerek yapılan araştırmaya göre, “Belediyelere kayyım atanmasını destekliyor musunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 53.2’si kayyım atanmasını desteklemezken; yüzde 30.9’u desteklediği yönünde yanıt verdi. Yüzde 15.7’si kararsız olduğunu söyledi. Kayyım atanmasını destekleyenlerin yüzde 76.3’ü AKP’ye oy verdiğini belirtti.

Araştırma grubunun sadece yüzde 3.8’i “Oy verdiğim partiyi değiştirmeye karar verdim” derken, yüzde 32.6’sı “Oy verdiğim partiyi daha çok desteklemeye karar verdim” yanıtını verdi. “Kayyım atanması siyasal tercihimi etkilemedi” diyenlerin oranı yüzde ise 58.1.

Ayrıca Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın “Yeniden kayyım atayabileceklerine” dair açıklamalarının da seçmen eğilimini etkilemediği tespit edildi.

EKONOMİ VE İŞSİZLİK KÜRT SORUNUNUN ÖNÜNE GEÇTİ

Araştırmada dikkat çeken bir başka detay, seçmenin ülkede yaşanan sorunları sıralama ölçüsü. Bölgede ilk defa ekonomi ve işsizliğin, Kürt sorunu dahil diğer tüm sorunların önüne geçtiği görüldü.

“Bugün yerel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna araştırma grubunun yüzde 45.7’si HDP, yüzde 28.3’ü AKP, yüzde 8’i oy kullanmayacağım, yüzde 2.9’u CHP, yüzde 2’si MHP, yüzde 1.1’i İYİ Parti diye yanıt verdi. (HABER MERKEZİ)