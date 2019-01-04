Norveç’te kiliseler her ay bin üye kaybediyor

Mahmut ALGÜNERHAN

Oslo

Norveç'te kilise kaynaklarına göre geçtiğimiz yıl her ay binden fazla kişi Norveç Kilisesi üyeliğinden ayrıldı.

Norveç Kilise Konseyi’nin verdiği bilgilere göre 2018 yılında 12 bin 097 kişi kiliseleri bırakırken, 2 bin 252 kişi ise yeni kayıt yaptı. 2018 yılında kiliseden ayrılanların çoğunun ise Oslo piskoposluk bölgesinde yaşanlar olduğu açıklandı.

2017 yılında toplam 2 bin 480 yeni kayıta karşı 15 bin 463 kişi üyelikten ayrılmıştı. 1 Ağustos 2016 tarihinde Norveç Klisesi’nden elektronik ayrılma imkanı doğmasından sonra 2016 yılında 41 bin 23 kişi kilise üyeliğinden ayrılırken, 3 bin 147 kişi üye olmuştu.

Norveç Kilisesi Piskoposlar Başkanı Helga Haugland Byfuglien’e göre öne çıkan iki neden var: Biri eşcinsel evliliklerin kilise tarafından onay görmesi, ikincisi ise dijital araçların gelişmesi.

‘TANRIYA İNANMAYANLARIN SAYISI İNANANLARDAN FAZLA'

Öte yandan Norveç’te 2016 yılında yapılan bir ankette “Tanrıya inanmayanların” sayısının, “inananlardan daha fazla” olduğu ortaya çıkmıştı. Norsk Monitor tarafında yapılan ve 4 bin kişinin katıldığı ankette “Tanrı’ya inanıyor musunuz?” sorusuna yanıt verenlerin yüzde 39’u hayır derken, yüzde 37’si evet cevabını vermiş, ankete yanıt verenlerden yüzde 23’ü ise “kararsız olduğunu” söylemişti.

2014 yılında aynı temelde yapılan bir ankette inanan ve inanamayanların sayısı eşit çıkarken, 1985 yılında ise ankete katılanların yüzde 50’si “evet inanıyorum”, yüzde 20’si “hayır inanmıyorum” demişti.