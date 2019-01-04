Salihli Hacıbektaşlı Mahallesi halkı JES'e karşı direnişe devam ediyor

Özer AKDEMİR

Manisa

Manisa Salihli Hacıbektaşlı Mahallesi halkının jeotermal enerji santraline (JES) karşı direnişi devam ediyor. Önceki gün yaptıkları toplantı ile mahallenin yanı başında kurulmaya çalışılan JES'e karşı direniş kararı alan Hacıbektaşlılar, SANKO şirketinin şantiyesine giden yolun kenarına kurdukları çadırda gece gündüz nöbet tutmaya devam ediyor.

MAHALLELİYE 'VİLLA YAPIYORUZ' DEMİŞLER!

Fotoğraf: Evrensel

Üç okulun, bir ilkokul projesinin yanı sıra okulların yurdu ve spor salonunun bulunduğu bir alana, evlerin 10 metre bile uzağında olmayan bir tepeye yapılmaya başlanan JES şantiyesi, mahallelinin anlattıklarına göre halktan gerçekler gizlenerek kurulmuş. Daha birkaç ay öncesine kadar üzerinde çocukların oynadığı, çevresinde birçok kişinin evinin bulunduğu tepede başlayan çalışmaları soran mahalleliye şirket "Villa yapıyoruz" yanıtını vermiş.

Fotoğraf: Evrensel

JES şantiyesine 20 metre uzaklıkta evi bulunan Muhlis Baysal, "Villa yapacağız" diyen şirketin kendilerine hiçbir şey söylemeden birkaç günde tepeyi düzlediklerini söyledi. Birkaç mahalleli de kendilerine şantiye mühendislerinin "Sıcak su çıkaracağız, çevreye, size en ufak bir zararı yok" dediklerini anlattı. Mahalleli, yemyeşil tepenin bir hafta içerisinde dümdüz edilmesi, upuzun bir sondaj direği ile birçok konteyner ve iş makinesinin getirilmesi sonrasında uyandıklarını söylüyor. Yılbaşı öncesi şirketin çalışma yapmasına engel olan mahalleli, pazartesi gününe kadar alandaki makinelerin kaldırılmasını istemiş.

MAHALLELİ ORTAK BİR KARARLA DİRENİŞ ÇADIRI KURDU

Fotoğraf: Evrensel

Salihli'nin Barış Mahallesi, Kabazlı gibi birçok yerinde bulunan JES'lere karşı mücadele edenlerin anlatımları ile nasıl bir belayla karşı karşıya olduklarını anlayan mahalleli, geçtiğimiz çarşamba akşamı toplanarak ne yapacaklarını tartıştı. Aydın Kızılcaköy, Tire Başköy direnişlerinin deneyimleri ve Salihli Çevre Derneği üyelerinin yol göstericiliği ile çadır kurup direniş kararı alan mahalleli, hemen o gece şantiyeye giden toprak yolun kenarına direniş çadırı kurarak nöbete başladı. Şirket, çalışanlarının yoldan geçmelerine halkın izin vermemesi üzerine çalışmayı durdururken mahalleli, dönüşümlü olarak çadırda nöbet tutmaya devam ediyor. Yıllardır Alevi, Sünni, Kürt, Türk bir bütün olarak aynı mahalleyi paylaştıklarını söyleyen Hacıbektaşlılar, geçimlerinin tarım ve hayvancılık olduğunu, JES yapılması durumunda yiyecek ekmeğe muhtaç kalacaklarını vurguluyor.

ŞİRKET MÜDÜRÜ HALKA 'YALANCI' DEDİ!

Hacıbektaşlı Mahallesi'nde JES'e karşı süren direnişin en önünde kadınlar yer alıyor (Fotoğraf: Evrensel)

Dün gece direniş çadırına yakın bir noktada bekleyen jandarma komutanı ile şirketin genel müdür yardımcısı olduğu ileri sürülen Mehmet Kaygusuz, mahalleliyi direnişi bırakmaya ikna etmeye çalıştı. Mahallede bir kuyu açıp kapayacaklarını ileri süren şirket müdürüne mahalleli, ÇED dosyasında Hacıbektaşlı'nın JES tesisinin kurulacağı yer olarak gösterildiğini belirtti. Jandarma komutanının, mahallelinin direnişi bırakmasını, eğer şirketin herhangi bir usulsüzlüğü olursa kendilerine şikayet etmeleri yönündeki sözlerine de mahalleli, "Şirket sürekli yalan söylüyor. Hiçbir işleri usule uygun değil" diye yanıt verdi. Barış Mahallesi'nde, evinin 20-30 metre yakınına açılan JES kuyusunun çıkardığı ses nedeniyle uyuyamadığını, defalarca yetkilileri aradığını söyleyen Salihli Çevre Derneği yöneticilerinden Emekli Öğretmen Hakkı Uysal'a, şirket müdürünün "Yalan söylüyorsunuz. Şirket değil halk yalan söylüyor" demesi mahallelinin tepkisine neden oldu.

ÇADIR KURULAN ARAZİ SAHİBİ GECE KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Fotoğraf: Evrensel

Gecenin ilerleyen saatlerinde direniş çadırının kurulduğu arazinin sahibi olan 79 yaşındaki Kasım Azrak, jandarmalar tarafından "Komutan seninle görüşmek istiyor" denilerek karakola götürülmesi kısa süren gerginliğe neden oldu. Azrak'ın bir saat sonra bırakılmasıyla ortam tekrar sakinleşti. Direniş çadırında gece vakti temizlik yapan gençler sabaha kadar nöbet tuttu. Hacıbektaşlıların direniş çadırına gün boyu çeşitli siyasi partilerden, meslek örgütleri ve derneklerden ziyaretçiler gelerek mücadeleye destek verdiklerini dile getirdi.

Fotoğraf: Evrensel

BELEDİYEDEN 30 YILLIĞINA KİRALANMIŞ

SANKO Enerji şirketinin "ÇED gerekli değildir" kararı verilen Hacıbektaşlı jeotermal sahası, Salihli Belediyesinden 2017 yılında 30 yıllığına kiralanmış. 4.900 hektarlık jeotermal ruhsat sahasında birçok sondaj çalışması yapan şirket, buralardan elde ettiği akışkanı Hacıbektaşlı Mahallesi'nde 75.874 metrekarelik bir alanda kuracağı 19,4 MW kapasiteli JES'te değerlendirmeyi planlıyor. 8 ay sürmesi hedeflenen inşaatın planında, 2.300 metrekare kapalı bir alan yapılması var. JES'in türbin, jeneratör ve fanları açık alanda konumlanacakken kapalı alanda ise idari bina ve depo konuşlanacak.

'KUŞ UÇUŞU 10 METRE!'

Hacıbektaşlı Mahallesi'nin JES çalışması başlamadan önce ve başladıktan sonra çekilmiş iki fotoğrafı (Fotoğraflar: Evrensel)

Şirketin proje tanıtım dosyasına göre alanın bir kısmı "orman" vasfında iken JES'in yapılacağı proje alanı ise en son 10.10.2018 tarihinde değiştirilen İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda "Tarım alanı" olarak yer alıyor. Proje tanıtım dosyasında "Proje alanı olarak belirlenen alana en yakın yerleşim yeri proje alanı sınırına kuş uçumu 10 metre, santral yerleşimine 100 metre mesafede kuzey yönünde bulunan Hacıbektaşlı Mahallesidir. Proje alanının çevresi orman alanıdır" deniliyor. Şirketin JES tesisleri iki evin hemen yanı başında yer alıyor.