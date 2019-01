PEN’den risk altındaki gazetecilerle dayanışma

İngiliz PEN Modern Edebiyat Festivali 2019 etkinliğinde dünyanın dört bir yanında risk altındaki yazar ve şairlere destek programı çerçevesinde gazeteciler Nedim Türfent, Can Dündar ve Erdem Gül’le dayanışma mesajı verilecek.

24 Ocak akşamı Londra’da gerçekleşecek olan festivalde Britanyalı yazarlar İngiliz PEN’in Risk Altındaki Yazar programı çerçevesinde desteklenen yazar ve şairlere ithaf ettikleri yeni bir eser tanıtacak. Dayanışma içinde bulunulan diğer yazar ve aktivistler arasında uzun süredir tutuklu bulunan Ukraynalı film yapımcısı ve yazar Oleg Sentsov, Türkiye’den Can Dündar ile Erdem Gül, Çin’in Uygur bölgesinden aktivist İlham Tohti, Honduras’lı insan hakları aktivisti gazeteci Dina Meza gibi isimler bulunuyor.

Etkinlikte Nedim Türfent’i İngiliz romancı James Miller, İlham Tohti’yi Gareth Evans, Dina Meza’yı Ellen Wiles, İranlı insan hakları savunucusu Narges Mohammedi’yi Sam Jordison, Mısırlı tutuklu gazeteci Ahmet Mansur’u Albert Pellicer, Oleg Senstov’u SJ Fowler, Vietnamlı blog yazarı Me Nam’ı Helen Palmer, Can Dündar ve Erdem Gül’ü Adam Baron ve Eritre’de tutuklu bulunan gazeteci-yazar Dawit Isaak’i Sara Upstone temsil edecek.

TÜRFENT’İN DAVASI HAKKINDA

Nedim Türfent, kapatılan Dicle Haber Ajansında (DİHA) muhabir olarak çalışıyordu.

Sokağa çıkma yasakları sırasında Yüksekova’da kolluk güçlerinin sivil vatandaşlara hukuk dışı muamelesini gösteren bir video’yu haberleştirdikten 12 Mayıs 2016’da haber takibi için gittiği Van’da gözaltına alınarak tutuklandı.

Tutukluluğunun 10. ayında hazırlanan iddianamede sosyal medya paylaşımları ve 20 gizli tanık ifadesi gerekçe gösterilerek ‘terör örgütü üyeliği’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ile suçlanan Türfent, 15 Aralık 2017’de 8 yıl 9 ay hapse mahkum edildi. Türfent’in cezası 19 Haziran 2018’de istinaf mahkemesi tarafından onandı. Türfent, halen Van cezaevinde tutuklu bulunuyor.

'MİT TIRLARI' DAVASI

Gazeteci Can Dündar ve Cumhuriyet gazetesinin eski Ankara Temsilcisi Erdem Gül MİT TIR'larının silah taşıdığına dair görüntüleri yayınladıkları için yargılanmış bir süre cezaevinde kalmıştı. Can Dündar, Türkiye'de can güvenliği olmadığını belirterek Almanya'da yaşamaya başladı. (MEDYA SERVİSİ)