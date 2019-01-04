CHP'li Yüceer: Halk sağlığıyla ilgili araştırma sonuçları açıklansın

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer çevre kirliliği ile kanser vakalarının bağlantısına ilişkin yapılan araştırmaların kamuoyundan gizlendiğini belirterek Halk sağılığını ilgilendiren araştırma sonuçlarının açıklanmasını istedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, TBMM Başkanlığına verdiği meclis araştırma önergesinde Ergene ve Dilovası havzalarındaki çevre kirliliğinin yarattığı halk sağlığı problemlerini araştıran proje sonuçlarının açıklanmasını istedi. Önergesinde, Marmara bölgesinin hızlı sanayileşen ve buna bağlı olarak nüfus baskısına en yoğun maruz kalan bölge olduğunu vurgulayan Yüceer, artan nüfus ve sanayi nedeniyle yeraltı suları ve atmosferin hızla kirlendiğini, bu kirliliğe paralel olarak insan sağlığının olumsuz etkilendiğini, özellikle kanser vakalarında artış olduğu gözlendiğini ifade etti.

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'SAĞLIK BAKANLIĞI ARAŞTIRMA SONUÇLARINI GİZLİYOR'

Risk altındaki bölgelerde araştırmalar yapılmasının toplum sağlığını korumak açısından zorunlu olduğunu, üniversite ve sivil toplum örgütlerinin konuya ilişkin çok sayıda bilimsel araştırma yaptığını ve sonuçları kamuoyu ile paylaştığını belirten Yüceer, çevre kirliliği ve bunun insan sağlığı üzerindeki etkisine ilişkin Sağlık Bakanlığının yaptırdığı araştırma sonuçlarını kamuoyundan gizlediğini ifade etti.

Yüceer, Sağlık Bakanlığı ile konuyla ilgili alanlarda çalışan bilim insanlarının “Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli İllerinde Çevresel Faktörlerin ve Sağlık Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi Projesi” adı altında bir proje yürüttüğünü, ancak 2011 yılında başlayan ve 2016 yılında tamamlanan bu projenin sonuçlarının Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılmadığını bildirdi.

Bilim insanı sorumluluğu ile davranan proje katılımcılarının, projeye ilişkin bilgileri açıklamalarının engellendiğini de ifade eden Yüceer, önergesinde projenin kapsadığı alan içinde olan Ergene ve Dilovası havzalarındaki çevre kirliliğinin bölgede yoğunlaşan kanser vakalarıyla ilişkisini tartışan Bülent Şık’ın 'yasaklanan bilgileri temin', 'yasaklanan bilgileri açıklama' suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Bu durumu Sağlık Bakanlığı’nın proje sonuçlarını kamuoyundan gizleme çabası olarak değerlendiren Yüceer, önergesinde Sağlık Bakanlığının şeffaf olmadığını, Bakanlığın kamuoyuna bilgi vermemesinin ve alınan numunelerde izin verilen limitlerin üzerinde pestisit kalıntıları ve kanserojen kimyasal kalıntılar bulunduğu konusunda ulusal basına yansıyan haberlerinvatandaşları tedirgin ettiğini belirtti.

'HALK SAĞLIĞI KONUSUNDA ŞEFFAF VE BİLGİLENDİRİCİ OLMALILAR'

Bu araştırmaların kamu adına ve kamu yararına yürütüldüğü göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizen Yüceer, sorumluklarına ve yükümlülüklerine bağlı bir devlet yönetiminin özellikle halk sağlığı konularında şeffaf ve bilgilendirici olmak zorunda olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı tarafından gıda veya sularda halk sağlığını korumak amacıyla yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçların kamuya açıklandığı tek bir çalışma bile olmadığını bildiren Yüceer, bu nedenlerle Marmara bölgesinde çevre kirliliği ve neden olduğu toplum sağlığı problemlerinin tespiti, buna ilişkin yapılan araştırmaların kamuoyundan gizlenmesine ilişkin sorunların ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasının yerinde olacağı kanısını taşımakta olduklarını ifade etti. (HABER MERKEZİ)

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