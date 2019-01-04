Leyla Güven’in annesi Cevriye Güven yaşamını yitirdi

Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nde 58 gündür süresiz dönüşümsüz açlık grevinde olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in annesi Cevriye Güven bu sabah yaşamını yitirdi.

94 yaşındaki anne Güven’in, yaşından dolayı yatağa bağlı yaşadığı belirtildi. Konya’da yaşamını yitiren anne Güven’in, Cihanbeyli’nin Yapalı mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.

AVUKATLAR, GÜVEN'İN CENAZEYE KATILMASI İÇİN BAŞVURUDA BULUNACAK

Güven’in avukatları, önümüzdeki saatlerde Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’ne giderek Leyla Güven'e annesinin vefatını bildirecek. Güven’in sağlık koşullarının el vermesi durumunda, annesinin cenaze törenine katılması için avukatları tarafından Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuruda bulunulacak.

Güven, 15 Ocak 2011 tarihinde KCK Ana Davası kapsamında tutuklu olduğu dönemde babası Hacı Güven’i yitirmişti.

HDP’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Leyla Güven’in annesi Cevriye Güven’in yaşamını yitirmesine dair başsağlığı mesajı yayımladı.

HDP Basın Bürosu tarafından gönderilen başsağlığı mesajı şöyle:

“58 gündür açlık grevinde olan DTK Eş Başkanı ve Hakkari Milletvekilimiz Leyla Güven’in annesi Cevriye Güven (94) hayatını kaybetti. Güven’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cevriye Güven'e rahmet, Türkiye halklarının geleceği için aylardır direnen Leyla Güven’e, Güven ailesine başsağlığı diliyoruz. Cevriye Güven'in yaşamının son günlerinde kızı Leyla Güven’i göremeden hayata veda etmiş olması bu ülkenin büyük ayıbıdır. Mücadelemiz annelerimize barış ve huzur içerisinde sevdiklerinin yanında yaşamlarını sürdürebilecekleri bir yaşam kurmaktır.” (MA)