Leyla Güven’in annesi Cevriye Güven toprağa verildi

Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nde 58 gündür süresiz dönüşümsüz açlık grevinde olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in annesi Cevriye Güven bu sabah yaşamını yitirdi. Güven toprağa verildi. Leyla Güven'in de taziyeye katılması için izin çıktı.

94 yaşındaki anne Cevriye Güven, yaşamını yitirdi. Güven'in yaşından dolayı yatağa bağlı yaşadığı belirtildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Fotoğraf: MA

Cevriye Güven Konya’nın Cihanbeyli ilçesine bağlı Yapalı Köyü mezarlığında dini vecibelerinin ardından defnedildi. Güven’in cenazesine yakınlarının yanı sıra Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ile HDP’li milletvekilleri Şevin Coşkun, Mehmet Rüştü Tiryaki, Hüseyin Kaçmaz ile çok sayıda HDP yöneticisi katıldı.



Defin işlemi sonrası okunan duaların ardından HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, kısa bir açıklama yaptı. Kurtulan, Leyla Güven’in daha önce de cezaevinde olduğu süreçte babasını kaybettiğini ve babasının cenazesine katılamadığını hatırlatarak, “Bugün de annesi yaşamını yitirdi. Leyla arkadaşımız aramızda değil. Cevriye anne cezaevlerinde olan bütün arkadaşlarımız, çocuklar ve kadınlar için umutluydu. Bir umutla, cezaevlerinde çıkacak umutlu haberi bekledi. Ne yazık ki cezaevlerinden gelecek umutlu haberi alamadan yaşamını yitirdi. Leyla arkadaşımız bugün bütün toplum için bedenini açlığa yatırmış biri. Leyla arkadaşımızın tecride yönelik talebi bir an önce kabul edilmelidir. Toplumun artık huzura kavuşması hem annemizin emeliydi hem de Leyla arkadaşımızın mücadelesi umarım bir an önce sonuç bulur” dedi.



Daha sonra taziyelerin kabul edildiği Cevriye Güven'in yaşadığı eve gelindi. Taziyeler 3 gün boyunca aile tarafından kabul edilecek.

LEYLA GÜVEN TAZİYEYE KATILACAK

Leyla Güven’in avukatlarının, Güven'in cenaze ve taziyeye katılması için Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi Müdürlüğü'ne yaptığı başvuruya olumlu yanıt verildi.



Cezaevi Müdürlüğünün talebi ilettiği Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da Güven'in avukatlarının talebine olumlu karşıladığı bildirildi.



Doktorların Güven'in yolculuk yapmasının sağlığı için ciddi risk oluşturup oluşturmadığına dair görüşleri sonrası, Güven'in annesinin taziyesine katılıp katılamayacağı belirlenecek.



Güven'in avukatları, karayolu ile yapılacak yolculuğun getireceği yorgunluğun Güven'in sağlık durumunda riskler oluşturacağı kaygısıyla yolculuğun uçakla yapılması yönünde talepte bulundu.



Ancak, Diyarbakır'da 2 gündür oluşan yoğun sis nedeniyle uçak seferlerinin iptal edilmesi yolculuk için uçağın bulunup bulunmaması kaygısı yaratırken, Güven'e yolculuk sırasında bir doktor ve avukatın refakat etmesi talebi de Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına iletildiği belirtildi.

Güven, 15 Ocak 2011 tarihinde KCK Ana Davası kapsamında tutuklu olduğu dönemde babası Hacı Güven’i yitirmişti.

HDP’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Leyla Güven’in annesi Cevriye Güven’in yaşamını yitirmesine dair başsağlığı mesajı yayımladı.

HDP Basın Bürosu tarafından gönderilen başsağlığı mesajı şöyle:

“58 gündür açlık grevinde olan DTK Eş Başkanı ve Hakkari Milletvekilimiz Leyla Güven’in annesi Cevriye Güven (94) hayatını kaybetti. Güven’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cevriye Güven'e rahmet, Türkiye halklarının geleceği için aylardır direnen Leyla Güven’e, Güven ailesine başsağlığı diliyoruz. Cevriye Güven'in yaşamının son günlerinde kızı Leyla Güven’i göremeden hayata veda etmiş olması bu ülkenin büyük ayıbıdır. Mücadelemiz annelerimize barış ve huzur içerisinde sevdiklerinin yanında yaşamlarını sürdürebilecekleri bir yaşam kurmaktır.” (MA)