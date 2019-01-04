James Harden'ı son şampiyon Warriors da durduramadı
NBA'de James Harden'ın öncülüğündeki Houston Rockets, Golden State Warriors'ı deplasmanda yendi.
Fotoğraf: Keith Allison/Wikimedia Commons(CC BY-SA 2.0)
NBA’de James Harden rüzgarı esmeye devam ediyor. Houston Rockets, deplasmanda son 2 sezonun şampiyonu Golden State Warriors’ı uzatmada 135-134 yenerken Harden, 44 sayı 10 ribaunt 15 asistle oynadı.
İlk yarıyı 70-53 geride geçtikten sonra Harden’ın öncülüğünde geri dönen Rockets’ta Harden’ın kullandığı 32 şutun 23’ü üç sayı çizgisinin gerisindendi. Bitime 2.7 saniye kala maç kazandıran basketi atan Harden toplam 10 üç sayılık ateş isabeti kaydetti.
Harden bu maçla üst üste 5. kez 40 sayıyı aşmış oldu.
Chris Paul’un sakatlığı nedeniyle oynayamadığı Teksas ekibinde Clint Capela 29 sayı 21 ribauntla Harden’a eşlik etti.
San Antonio Spurs, Toronto Raptors’ı 125-107 mağlup ederken eski Raptors’lı DeMar DeRozan 21 sayı 14 ribaunt 11 asistle ilk triple-double’ına imza attı.
Gecenin diğer maçında Sacramento Kings, sahasında Denver Nuggets’a 117-113 mağlup oldu. Nuggets’ta Jamal Murray 36 sayı, Nikola Jokic 26 sayıyla oynadı. (SPOR SERVİSİ)
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