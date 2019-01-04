Iğdır'ın Aralık ilçesinde, Türkiye-İran sınırında PKK'lilerce düzenlenen saldırıda bir asker yaşamını yitirdi, 2 asker yaralandı.

AA'nın edindiği bilgiye göre, Emince köyü mevkisindeki İran sınır hattında 02.30 sıralarında Bülent Aydın Hudut Karakolu "Lego 8" kule bölgesinde yaya devriye gezen 10 kişilik Hudut Özel Harekat Komando Timi'ne 8-10 kişilik grup tarafından roketatar, el bombası ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Ateş sonucu bir asker yaşamını yitirdi, 2 asker yaralandı. Askerlerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Olay yerinde sabah saatlerinde inceleme yapıldığı, bir PKK'linin sazlık alanda öldürüldüğünün, en az ikisinin yaralı olarak örgüt mensuplarınca sınırın diğer tarafına taşındığının tahmin edildiği belirtildi.

Yaralı askerlerin Iğdır ve Aralık devlet hastanelerine kaldırıldığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (HABER MERKEZİ)