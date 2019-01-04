Kayalıklarda mahsur kalan 44 mülteci kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na giderken, şiddetli fırtına nedeniyle Mendirek kayalıklarına sığınan 44 mülteci, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Midilli Adası'na gitmek için şişme botla Ayvalık'tan yola çıkan mülteciler, şiddetli fırtına nedeniyle Mendirek kayalıklarına sığındı. Kayalıklarda mahsur kalan mültecilerin çığlıklarını duyan bir balıkçı, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı 158 ihbar hattına bildirdi. Kayalıklarda bulunan Güney Afrika, Senegal, Kongo, Filistin ve Malili 44 mülteci kurtarıldı. Kurtarılan mültecilere ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, hamile bir kadınla bir çocuğu tedbir amaçlı Ayvalık Devlet Hastanesine götürdü.

Sahil Güvenlik Komutanlığına götürülen mülteciler hakkında yasal işlem başlatıldı. (HABER MERKEZİ)