11 Ocak 2019 12:10
Son Düzenlenme Tarihi: 11 Ocak 2019 12:15

2019 NBA All-Star oylamasında LeBron ve Giannis farkı açtı

NBA'de 2019 All-Star maçı öncesi taraftar oylamasında LeBron James ve Giannis Antetokoumpo'nun liderlikleri sürüyor.

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2019 NBA All-Star oylamasında LeBron ve Giannis farkı açtı

Logo: 2019 NBA All Star

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    NBA’de Charlotte’da düzenlenecek 2019 All-Star maçı öncesi taraftar oylamaları devam ediyor. NBA’in yayınladığı ikinci sonuçlara göre en fazla oy toplayan isimler değişmedi. Los Angeles Lakers’tan LeBron James genel toplamda ilk sıradaki yerini korurken Doğu Konferansı'nda Milwaukee Bucks’tan Giannis Antetokounmpo onu takip ediyor.

    68. NBA All-Star maçı, 17 Şubat’ta gerçekleştirilecek. 10 ilk beş oyuncusunun belirleneceği oylama sürecinde taraftarların vereceği oyların yüzde 50, NBA oyuncuları ve gazetecilerin vereceği oyların ise yüzde 25’er etkisi olacak. Oylama, 21 Ocak gecesi 23:59’a kadar devam edecek.

    JAMES LİDER, DONCİC’TEN SÜRPRİZ VAR

    Taraftar oylamalarından yansıtılan ikinci sonuca göre, bugüne kadar 14 kez All-Star seçilen ve 3 kez All-Star MVP’si olan LeBron James, 2 milyon 779 bin 812 oyla ilk sırada yer alıyor. Batı Konferansı’nda “Ön alan” kategorisinde James’i Dallas Mavericks’in çaylağı Luka Doncic 2 milyon 220 bin 77 oyla takip ediyor. 19 yaşındaki Sloven yıldız adayı Doncic’i Oklahoma City Thunder'dan Paul George, 1 milyon 859 bin 216 oyla takip ediyor. Kevin Durant, 1 milyon 717 bin 968 oyla dördüncü sırada. New Orleans Pelicans’tan Anthony Davis (1 milyon 564 bin 347) oyla beşinci. Forvet ve pivot oyuncularını içeren “Ön alan”dan Batı ilk beşine 3 oyuncu seçilecek.

    CURRY’Yİ ROSE TAKİP EDİYOR

    Guard’lar arasında ise Golden State Warriors’tan Stephen Curry, 2 milyon 94 bin 158 oyla birinci sırada. Curry’yi Minnesota Timberwolves’tan Derrick Rose, 1 milyon 986 bin 840 oyla takip ediyor. Yıllardır sakatlıkla boğuşan Rose, bu yıl geçmişi anımsatan performansıyla dikkat çekiyor. Houston Rockets’tan James Harden’ın 1 milyon 674 bin 660, Oklahoma City’den Russell Westbrook’un 1 milyon 494 bin 382 oyu var.

    ANTETOKOUNMPO, DOĞU’DA RAKİPSİZ

    Doğu Konferansı’nda ise Milwaukee Bucks’tan Giannis Antetokounmpo, 2 milyon 670 bin 816 oyla ilk sırada. Doğu’nun ön alan oylamasında ikinci Toronto Raptors’tan Kawhi Leonard. San Antonio’dan bu sezon Kanada’ya geçiş yapan Leonard’ın 2 milyon 92 bin 806 oyu var. Philadelphia 76’ers’tan Joel Embiid ise 1 milyon 710 bin 229 oyla üçüncü.

    IRVİNG LİDER, WADE SON YILINDA ALL-STAR’A DOĞRU

    Doğu guard’ları içinde Boston Celtics’ten Kyrie Irving, 2 milyon 381 bin 901 oyla lider. Miami Heat’te bu sezon kariyerinin son yılını geçiren Dwyane Wade, 1 milyon 199 bin 789 oyla ikinci. Charlotte Hornets’ten Kemba Walker, 858 bin 798 oyla üçüncü, Philadelphia’dan Ben Simmons ise 695 bin 32 oyla dördüncü sırada.

    GENEL OY SIRALAMASI

    DOĞU KONFERANSI

    ÖN ALAN

    1. Giannis Antetokounmpo (MIL), 2,670,8161
    2. Kawhi Leonard (TOR), 2,092,806
    3. Joel Embiid (PHI), 1,710,229
    4. Jayson Tatum (BOS), 599,289
    5. Jimmy Butler (PHI), 569,354
    6. Blake Griffin (DET), 500,072
    7. Vince Carter (ATL), 273,719
    8. Gordon Hayward (BOS), 237,813
    9. Pascal Siakam (TOR), 206,290
    10. Al Horford (BOS), 199,474

    GUARD

    1. Kyrie Irving (BOS), 2,381,901
    2. Dwyane Wade (MIA), 1,199,789
    3. Kemba Walker (CHA), 858,798
    4. Ben Simmons (PHI), 695,032
    5. Victor Oladipo (IND), 567,893
    6. Kyle Lowry (TOR), 488,825
    7. Zach LaVine (CHI), 330,504
    8. Jeremy Lin (ATL), 200,648
    9. Goran Dragić (MIA), 191,541
    10. Bradley Beal (WAS), 168,137

    BATI KONFERANSI

    ÖN ALAN

    1. LeBron James (LAL), 2,779,812
    2. Luka Dončić (DAL), 2,220,077
    3. Paul George (OKC), 1,859,216
    4. Kevin Durant (GSW), 1,717,968
    5. Anthony Davis (NOP), 1,564,347
    6. Steven Adams (OKC), 1,034,014
    7. Nikola Jokić (DEN), 740,918
    8. Kyle Kuzma (LAL), 584,842
    9. Draymond Green (GSW), 411,131
    10. DeMarcus Cousins (GSW), 276,849

    GUARD

    1. Stephen Curry (GSW), 2,094,158
    2. Derrick Rose (MIN), 1,986,840
    3. James Harden (HOU), 1,674,660
    4. Russell Westbrook (OKC), 1,494,382
    5. Klay Thompson (GSW), 706,960
    6. Damian Lillard (POR), 610,839
    7. DeMar DeRozan (SAS), 594,012
    8. Lonzo Ball (LAL), 529,164
    9. Devin Booker (PHO), 310,944
    10. Chris Paul (HOU), 306,808

    TAKIMLAR NASIL BELİRLENECEK?

    2019 NBA All-Star maçında geçen yılki formata devam edilecek. Buna göre ilk beşler belirlendikten sonra konferansında en çok taraftar oyu alan iki isim “Kaptan” olacak. 24 Ocak’ta “Kaptan”lar oylamayla belirlenen havuzdan ilk beşin kalan isimlerini seçecek. Koçların seçeceği yedek oyuncular ise 31 Ocak’ta açıklanacak.

    GEÇEN YIL EN ÇOK OYU JAMES ALDI

    Geçtiğimiz yıl LeBron James, toplamda 2 milyon 638 bin 294 oy aldı ve 2 milyon 530 bin 211 oy alan Yunan yıldız Antetokounmpo’yu geride bıraktı. Stephen Curry ise 2 milyon 379 bin 494 oyla takım arkadaşı Kevin Durant’in (2 milyon 238 bin 406 oy) önünde yer aldı.

    All-Star maçını James'in takımı 148-145 kazanırken, 29 sayı 10 ribauntla oylayan James MVP seçildi. (SPOR SERVİSİ)

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