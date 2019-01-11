2019 NBA All-Star oylamasında LeBron ve Giannis farkı açtı

NBA’de Charlotte’da düzenlenecek 2019 All-Star maçı öncesi taraftar oylamaları devam ediyor. NBA’in yayınladığı ikinci sonuçlara göre en fazla oy toplayan isimler değişmedi. Los Angeles Lakers’tan LeBron James genel toplamda ilk sıradaki yerini korurken Doğu Konferansı'nda Milwaukee Bucks’tan Giannis Antetokounmpo onu takip ediyor.

68. NBA All-Star maçı, 17 Şubat’ta gerçekleştirilecek. 10 ilk beş oyuncusunun belirleneceği oylama sürecinde taraftarların vereceği oyların yüzde 50, NBA oyuncuları ve gazetecilerin vereceği oyların ise yüzde 25’er etkisi olacak. Oylama, 21 Ocak gecesi 23:59’a kadar devam edecek.

JAMES LİDER, DONCİC’TEN SÜRPRİZ VAR

Taraftar oylamalarından yansıtılan ikinci sonuca göre, bugüne kadar 14 kez All-Star seçilen ve 3 kez All-Star MVP’si olan LeBron James, 2 milyon 779 bin 812 oyla ilk sırada yer alıyor. Batı Konferansı’nda “Ön alan” kategorisinde James’i Dallas Mavericks’in çaylağı Luka Doncic 2 milyon 220 bin 77 oyla takip ediyor. 19 yaşındaki Sloven yıldız adayı Doncic’i Oklahoma City Thunder'dan Paul George, 1 milyon 859 bin 216 oyla takip ediyor. Kevin Durant, 1 milyon 717 bin 968 oyla dördüncü sırada. New Orleans Pelicans’tan Anthony Davis (1 milyon 564 bin 347) oyla beşinci. Forvet ve pivot oyuncularını içeren “Ön alan”dan Batı ilk beşine 3 oyuncu seçilecek.

CURRY’Yİ ROSE TAKİP EDİYOR

Guard’lar arasında ise Golden State Warriors’tan Stephen Curry, 2 milyon 94 bin 158 oyla birinci sırada. Curry’yi Minnesota Timberwolves’tan Derrick Rose, 1 milyon 986 bin 840 oyla takip ediyor. Yıllardır sakatlıkla boğuşan Rose, bu yıl geçmişi anımsatan performansıyla dikkat çekiyor. Houston Rockets’tan James Harden’ın 1 milyon 674 bin 660, Oklahoma City’den Russell Westbrook’un 1 milyon 494 bin 382 oyu var.

ANTETOKOUNMPO, DOĞU’DA RAKİPSİZ

Doğu Konferansı’nda ise Milwaukee Bucks’tan Giannis Antetokounmpo, 2 milyon 670 bin 816 oyla ilk sırada. Doğu’nun ön alan oylamasında ikinci Toronto Raptors’tan Kawhi Leonard. San Antonio’dan bu sezon Kanada’ya geçiş yapan Leonard’ın 2 milyon 92 bin 806 oyu var. Philadelphia 76’ers’tan Joel Embiid ise 1 milyon 710 bin 229 oyla üçüncü.

IRVİNG LİDER, WADE SON YILINDA ALL-STAR’A DOĞRU

Doğu guard’ları içinde Boston Celtics’ten Kyrie Irving, 2 milyon 381 bin 901 oyla lider. Miami Heat’te bu sezon kariyerinin son yılını geçiren Dwyane Wade, 1 milyon 199 bin 789 oyla ikinci. Charlotte Hornets’ten Kemba Walker, 858 bin 798 oyla üçüncü, Philadelphia’dan Ben Simmons ise 695 bin 32 oyla dördüncü sırada.

GENEL OY SIRALAMASI

DOĞU KONFERANSI

ÖN ALAN

Giannis Antetokounmpo (MIL), 2,670,8161 Kawhi Leonard (TOR), 2,092,806 Joel Embiid (PHI), 1,710,229 Jayson Tatum (BOS), 599,289 Jimmy Butler (PHI), 569,354 Blake Griffin (DET), 500,072 Vince Carter (ATL), 273,719 Gordon Hayward (BOS), 237,813 Pascal Siakam (TOR), 206,290 Al Horford (BOS), 199,474

GUARD

Kyrie Irving (BOS), 2,381,901 Dwyane Wade (MIA), 1,199,789 Kemba Walker (CHA), 858,798 Ben Simmons (PHI), 695,032 Victor Oladipo (IND), 567,893 Kyle Lowry (TOR), 488,825 Zach LaVine (CHI), 330,504 Jeremy Lin (ATL), 200,648 Goran Dragić (MIA), 191,541 Bradley Beal (WAS), 168,137

BATI KONFERANSI

ÖN ALAN

LeBron James (LAL), 2,779,812 Luka Dončić (DAL), 2,220,077 Paul George (OKC), 1,859,216 Kevin Durant (GSW), 1,717,968 Anthony Davis (NOP), 1,564,347 Steven Adams (OKC), 1,034,014 Nikola Jokić (DEN), 740,918 Kyle Kuzma (LAL), 584,842 Draymond Green (GSW), 411,131 DeMarcus Cousins (GSW), 276,849

GUARD

Stephen Curry (GSW), 2,094,158 Derrick Rose (MIN), 1,986,840 James Harden (HOU), 1,674,660 Russell Westbrook (OKC), 1,494,382 Klay Thompson (GSW), 706,960 Damian Lillard (POR), 610,839 DeMar DeRozan (SAS), 594,012 Lonzo Ball (LAL), 529,164 Devin Booker (PHO), 310,944 Chris Paul (HOU), 306,808

TAKIMLAR NASIL BELİRLENECEK?

2019 NBA All-Star maçında geçen yılki formata devam edilecek. Buna göre ilk beşler belirlendikten sonra konferansında en çok taraftar oyu alan iki isim “Kaptan” olacak. 24 Ocak’ta “Kaptan”lar oylamayla belirlenen havuzdan ilk beşin kalan isimlerini seçecek. Koçların seçeceği yedek oyuncular ise 31 Ocak’ta açıklanacak.

GEÇEN YIL EN ÇOK OYU JAMES ALDI

Geçtiğimiz yıl LeBron James, toplamda 2 milyon 638 bin 294 oy aldı ve 2 milyon 530 bin 211 oy alan Yunan yıldız Antetokounmpo’yu geride bıraktı. Stephen Curry ise 2 milyon 379 bin 494 oyla takım arkadaşı Kevin Durant’in (2 milyon 238 bin 406 oy) önünde yer aldı.

All-Star maçını James'in takımı 148-145 kazanırken, 29 sayı 10 ribauntla oylayan James MVP seçildi. (SPOR SERVİSİ)