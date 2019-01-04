2019 NBA All-Star oylamasında ilk sonuçlar geldi: Luka Doncic sürprizi

NBA’de Charlotte’da düzenlenecek 2019 All-Star maçı öncesi taraftar oylamaları devam ediyor. NBA’in yayınladığı ilk sonuçlara göre en fazla oy toplayan oyuncu Los Angeles Lakers’tan LeBron James. James’i Milwaukee Bucks’tan Giannis Antetokounmpo takip ediyor.

68. NBA All-Star maçı, 17 Şubat’ta gerçekleştirilecek. 10 ilk beş oyuncusunun belirleneceği oylama sürecinde taraftarların vereceği oyların yüzde 50, NBA oyuncuları ve gazetecilerin vereceği oyların ise yüzde 25’er etkisi olacak. Oylama, 21 Ocak gecesi 23:59’a kadar devam edecek.

JAMES LİDER, DONCİC’TEN SÜRPRİZ VAR

Taraftar oylamalarından yansıtılan ilk sonuca göre, bugüne kadar 14 kez All-Star seçilen ve 3 kez All-Star MVP’si olan LeBron James, 1 milyon 83 bin 363 oyla ilk sırada yer alıyor. Batı Konferansı’nda “Ön alan” kategorisinde James’i Dallas Mavericks’in çaylağı Luka Doncic 679 bin 839 oyla takip ediyor. 19 yaşındaki Sloven yıldız adayı Doncic’i Golden State Warriors’tan Kevin Durant (659 bin 968), New Orleans Pelicans’tan Anthony Davis (605 bin 417 oy) ve Oklahoma City Thunder’dan Paul George (580 bin 55 oy) izliyor. Forvet ve pivot oyuncularını içeren “Ön alan”dan Batı ilk beşine 3 oyuncu seçilecek.

CURRY’Yİ ROSE TAKİP EDİYOR

Guard’lar arasında ise Golden State Warriors’tan Stephen Curry, 793 bin 111 oyla birinci sırada. Curry, genel toplamda da Batı’nın ikinci sırasında. Curry’yi Minnesota Timberwolves’tan Derrick Rose, 698 bin 86 oyla takip ediyor. Yıllardır sakatlıkla boğuşan Rose, bu yıl geçmişi anımsatan performansıyla dikkat çekiyor. Houston Rockets’tan James Harden’ın 541 bin 606, Oklahoma City’den Russell Westbrook’un 459 bin 792 oyu var.

ANTETOKOUNMPO, DOĞU’DA RAKİPSİZ

Doğu Konferansı’nda ise Milwaukee Bucks’tan Giannis Antetokounmpo, 991 bin 561 oyla ilk sırada. Doğu’nun ön alan oylamasında ikinci Toronto Raptors’tan Kawhi Leonard. San Antonio’dan bu sezon Kanada’ya geçiş yapan Leonard’ın 774 bin 172 oyu var. Philadelphia 76’ers’tan Joel Embiid ise 648 bin 2 oyla üçüncü.

IRVİNG LİDER, WADE SON YILINDA ALL-STAR’A DOĞRU

Doğu guard’ları içinde Boston Celtics’ten Kyrie Irving, 910 bin 329 oyla lider. Irving genel toplamda ise üçüncü. Miami Heat’te bu sezon kariyerinin son yılını geçiren Dwyane Wade, 409 bin 156 oyla ikinci. Charlotte Hornets’ten Kemba Walker, 319 bin 519 oyla üçüncü, Philadelphia’dan Ben Simmons ise 259 bin 993 oyla dördüncü sırada.

TAKIMLAR NASIL BELİRLENECEK?

2019 NBA All-Star maçında geçen yılki formata devam edilecek. Buna göre ilk beşler belirlendikten sonra konferansında en çok taraftar oyu alan iki isim “Kaptan” olacak. 24 Ocak’ta “Kaptan”lar oylamayla belirlenen havuzdan ilk beşin kalan isimlerini seçecek. Koçların seçeceği yedek oyuncular ise 31 Ocak’ta açıklanacak.

GEÇEN YIL EN ÇOK OYU JAMES ALDI

Geçtiğimiz yıl LeBron James, toplamda 2 milyon 638 bin 294 oy aldı ve 2 milyon 530 bin 211 oy alan Yunan yıldız Antetokounmpo’yu geride bıraktı. Stephen Curry ise 2 milyon 379 bin 494 oyla takım arkadaşı Kevin Durant’in (2 milyon 238 bin 406 oy) önünde yer aldı.

All-Star maçını James'in takımı 148-145 kazanırken, 29 sayı 10 ribauntla oylayan James MVP seçildi. (SPOR SERVİSİ)