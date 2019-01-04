Endonezya'daki Anak Krakatau Yanardağı'nda patlamalar sürüyor

Endonezya'daki Sunda Boğazı’nda tsunamiye neden olan Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda bir günde 37 patlama oldu.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, Sumatra ile Cava Adaları arasında yer alan yanardağda son 24 saatte 37 patlama yaşandığını açıklayarak, yanardağdan çıkan kül ve dumanın 2 bin metre yüksekliğe kadar ulaştığını belirtti.

Yanardağda her gün patlama olduğunu anlatan Nugroho, yanardağ için alarm durumunun turuncu (Siaga) seviyede olduğunu hatırlatarak, krateri çevreleyen 5 kilometrelik alanda faaliyette bulunulmaması uyarısı yaptı.

Tsunamiye neden olan yanardağın çevresindeki adalara geçen hafta erken uyarı sistemi kurulurken, yanardağda oluşan yeni çatlakların koparak yeni bir tsunami oluşturması ihtimaline karşı da sahil şeridindeki bölge halkının ihtiyatlı olunması çağrısı yapılıyor.

Öte yandan tsunami sonrası bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarında, ölü sayısının 437, kayıp kişi sayısının 10 ve yaralı sayısının 14 bin 59 olduğu aktarıldı.

Sunda Boğazı'nda 22 Aralık'ta yanardağda meydana gelen patlamalar sırasında kopan büyük bir kütlenin Banten ve Lampung bölgelerinin kıyı şeritlerini etkileyen tsunamiye neden olduğu açıklanmıştı.

BÖLGEDE DAHA ÖNCE YAŞANAN FELAKETLER

Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde 28 Eylül'de meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide 2 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, bin 500'e yakın kişinin kayıp olduğu belirtilmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide, bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti. (Cakarta/AA)

Endonezya’daki tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 437'ye çıktı