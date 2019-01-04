Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü ile birlikte 4 yere saldırı: 1 yaralı

Diyarbakır'da Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün de aralarında bulunduğu 4 yere el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı gerçekleşti. Saldırıda 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, 5 kişi ise gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre; yüzleri maskeli bir grup, akşam saatlerinde Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu ve bir markete el yapımı patlayıcı attı. Saldırganlar, kaçarken de yola 1 EYP daha attı. Saldırıda market önünde bulunan 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı kişi, ayakta tedavi edilirken, polis EYP'lerin atıldığı yerlere güvenlik şeridi çekip, inceleme yaptı. Hasar oluşmayan saldırıyla ilgili isimleri açıklanmayan 5 kişi gözaltına alındı. (DİYARBAKIR)