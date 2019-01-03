Muharrem İnce'den Mansur Yavaş'a: Yanınızdayız, Bi 'Alo' demeniz yeter

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, partisinin 24 Haziran seçimindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile bir araya geldi.

Görüşmede yerel seçimler ve Ankara’nın sorunları konuşuldu. İnce 31 Mart yerel seçimlerinde Yavaş’a başarılar dileyerek, "Başarılar diliyoruz. Ankara’nın yıllardır çözülemeyen sorunlarına çözüm olacağınıza yürekten inanıyoruz. Yanınızdayız. Ne zaman arzu ederseniz, 'Alo' demeniz yeterli" dedi.

MUHARREM İNCE: BU İŞ OLMUŞ DİYORUM

Ankara’nın yıllardır çözülemeyen sorunları nedeniyle vatandaşlarda büyük bir bıkkınlık oluştuğunu söyleyen İnce, "Siyaset ile ilgisi olmayan insanlar da dahil olmak üzere Başkent'e yakışmayan, kronikleşmiş sorunlar nedeniyle Ankara’daki belediyecilik anlayışının değişmesi gerektiğini düşünüyor. Bu sadece burada değil, Türkiye'nin birçok yerinde dillendirilen bir konu. Bu algı artık oluşmuş. Yavaş yavaş bu iş olmuş diyorum. Sayın Başkanın tecrübeleriyle Ankara'yı daha yaşanılır bir kent yapacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de, "Ankara'nın hak ettiği değeri, Mansur Başkan'la bulacağına inanıyoruz. Sokakta, kamuoyunda, toplumda zaten bu algı oluşmuş. İnşallah, 1 Nisan sabahı, yeni belediye başkanı Ankara'mıza yakışan belediye başkanı Mansur Yavaş olacak" dedi.

MANSUR YAVAŞ: DESTEKLERİNİZE İHTİYACIM VAR

İnce ve Tüzün'ün açıklamalarının ardından ziyaretleri için kendilerine teşekkür eden Mansur Yavaş, "Desteklerinize ihtiyacımız var. Ankara’yı hak ettiği konuma getirmek, kaybettiği zamanı telafi etmek için katkıda bulunmak isteyen herkese kapımız sonuna kadar açık. Ortak noktamız Ankara. İnşallah, Ankara'da iyi bir yönetimi hep birlikte oluşturacağız" şeklinde konuştu.

'ANKARA'YA MUTLULUK SÖZÜ VERİYORUZ'

Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Muharrem İnce ile bir araya geldiğini duyurdu. Mansur Yavaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Ankara'ya dair sohbet ettik. Kendilerine verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum. Ankara'ya mutluluk sözü veriyoruz." (DHA)