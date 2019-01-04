Kar nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi

Çanakkale il genelinde ve Edirne'nin Keşan, Tekirdağ'ın Malkara, Kırklareli’nin Demirköy ve Çankırı'nın Orta ilçelerinde eğitime ara verildi.

ÇANKIRI

Çankırı'nın Orta ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Orta Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi. Hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı kaydedildi.

Şabanözü ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitim yapılmayacak.

KIRKLARELİ

Fotoğraf: AA

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde etkili olan kar nedeniyle eğitime ara verildi. Kaymakamlık tarafından olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle tatil kararının alındığını ifade eden Demirköy Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ak, bölgede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Kar yağışı, özellikle Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda etkisini zaman zaman tipi şeklinde sürdürüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Demirköy ilçesinde kar kalınlığı 7, Kofçaz ilçesinde 6, Dereköy Sınır Kapısı yolunda ise 3 santimetreye ulaştı.

Kar yağışının bölgede 5 Ocak Cumartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Malkara Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede eğitime bugün (4 Ocak) ara verildiği belirtildi. Öte yandan kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye kadar ulaştı.

Trafikte zaman zaman aksamaların yaşandığı ilçede, belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

EDİRNE

Edirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Keşan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlayan kar yağışının devam ettiği bildirildi. Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Kar yağışının gece boyunca etkili olması bekleniyor.

ÇANAKKALE

Fotoğraf: AA

Çanakkale'de gece yarısından itibaren Marmara'nın bir bölümü ile Kuzey Ege'de beklenen fırtına ile yoğun kar yağışı nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü, tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Meteoroloji yetkilileri, Çanakkale genelinde kar yağışı beklendiğini aktararak, hava koşullarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu. (HABER MERKEZİ)