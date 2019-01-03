Edirne, Kırklareli ve Çanakkale'de eğitime bir gün ara verildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Keşan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlayan kar yağışının devam ettiği bildirildi.

Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Kar yağışının gece boyunca etkili olması bekleniyor.

KIRKLARELİ'DE DE ARA

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde etkili olan kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlık tarafından olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle tatil kararının alındığını ifade eden Demirköy Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ak, bölgede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Kar yağışı, özellikle Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda etkisini zaman zaman tipi şeklinde sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Demirköy ilçesinde kar kalınlığı 7, Kofçaz ilçesinde 6, Dereköy Sınır Kapısı yolunda ise 3 santimetreye ulaştı.

Kar yağışının bölgede 5 Ocak Cumartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.

ÇANAKKALE'DE EĞİTİME FIRTINA VE KAR ENGELİ

Çanakkale'de bu gece yarısından itibaren Marmara'nın bir bölümü ile Kuzey Ege'de beklenen fırtına ile yoğun kar yağışı nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü, tüm ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

Meteoroloji yetkilileri, Çanakkale genelinde kar yağışı beklendiğini aktararak, hava koşullarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu. (HABER MERKEZİ)