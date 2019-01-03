Bülent Şık ve Ahmet Şık'ın babası vefat etti
HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve bilim insanı Bülent Şık'ın babası Hüseyin Şık hayatını kaybetti.
Fotoğraf: MA
HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve Gıda Mühendisi Bülent Şık'ın babası Hüseyin Şık hayatını kaybetti.
1938 doğumlu Şık, Antalya’da özel bir hastanede tedavi görüyordu. Üç çocuk sahibi baba Şık’ın cenazesi, yarın toprağa verilecek.
81 yaşında yaşama veda eden Hüseyin Şık'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından Bülent Şık duyurdu ve babasının cenazesinin yarın Antalya’da toprağa verileceğini belirtti.
Şık, “Babamı kaybettik. Sığınaktı… Yarın Uncalı mezarlığında kılınacak öğle namazı sonrası Antalya Liman Mah. Sarısu mezarlığında defin işlemi yapılacak. Başımız sağolsun…” dedi. (HABER MERKEZİ)
Babamı kaybettik. Sığınaktı...— Bülent ŞIK (@bulentilgaz) 3 Ocak 2019
Yarın Uncalı mezarlığında kılınacak öğle namazı sonrası Antalya Liman Mah. Sarısu mezarlığında defin işlemi yapılacak. Başımız sağolsun...
Bülent Şık'a kanser raporunu açıkladığı gerekçesiyle hapis istemi
Ekoloji Birliği'nden ve TTB'den bilim insanı Bülent Şık'a destek