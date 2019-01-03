Bülent Şık ve Ahmet Şık'ın babası vefat etti

Hasan Cemal: Yazdıklarımın tümü ifade özgürlüğü sınırları içinde

Gazeteci Hasan Cemal'in "Silvan’da: Bizi acılara ve ölümlere o kadar alıştırdılar ki..." haberi nedeniyle yargılandığı dava 16 Nisan'a ertelendi.