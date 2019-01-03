03 Ocak 2019 20:43
Son Düzenlenme Tarihi: 04 Ocak 2019 20:17

Bülent Şık ve Ahmet Şık'ın babası toprağa verildi

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve bilim insanı Bülent Şık'ın babası Hüseyin Şık hayatını kaybetti. Antalya'da toprağa verildi.

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Bülent Şık ve Ahmet Şık'ın babası toprağa verildi

Fotoğraf: DHA

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    HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve Gıda Mühendisi Bülent Şık'ın babası Hüseyin Şık hayatını kaybetti. Şık Antalya'da toprağa verildi. 

    3 ;ocak günü yaşamını yitiren 1938 doğumlu Şık, Antalya’da özel bir hastanede tedavi görüyordu. 

    81 yaşında yaşama veda eden Hüseyin Şık'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından Bülent Şık duyurdu 

    Şık, “Babamı kaybettik. Sığınaktı… Yarın Uncalı mezarlığında kılınacak öğle namazı sonrası Antalya Liman Mah. Sarısu mezarlığında defin işlemi yapılacak. Başımız sağolsun…” dedi.

    TOPRAĞA VERİLDİ

    Hüseyin Şık için 4 Ocak günü Uncalı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ahmet Şık, ağabeyi Bülent Şık, anneleri Fatma Albay Şık, ailenin yakınları, CHP'li ve HDP'li siyasetçiler katıldı. Hüseyin Şık'ın cenazesi, Uncalı Mezarlığı'nda cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Konyaaltı ilçesi Sarısu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Babalarının tabutunu omuzlayan Ahmet Şık ve Bülent Şık, mezarlıkta taziyeleri kabul etti.

    Fotoğraf: DHA

    (HABER MERKEZİ)

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