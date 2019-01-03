Bülent Şık ve Ahmet Şık'ın babası toprağa verildi
HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve bilim insanı Bülent Şık'ın babası Hüseyin Şık hayatını kaybetti. Antalya'da toprağa verildi.
Fotoğraf: DHA
HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve Gıda Mühendisi Bülent Şık'ın babası Hüseyin Şık hayatını kaybetti. Şık Antalya'da toprağa verildi.
3 ;ocak günü yaşamını yitiren 1938 doğumlu Şık, Antalya’da özel bir hastanede tedavi görüyordu.
81 yaşında yaşama veda eden Hüseyin Şık'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından Bülent Şık duyurdu
Şık, “Babamı kaybettik. Sığınaktı… Yarın Uncalı mezarlığında kılınacak öğle namazı sonrası Antalya Liman Mah. Sarısu mezarlığında defin işlemi yapılacak. Başımız sağolsun…” dedi.
Babamı kaybettik. Sığınaktı...— Bülent ŞIK (@bulentilgaz) 3 Ocak 2019
Yarın Uncalı mezarlığında kılınacak öğle namazı sonrası Antalya Liman Mah. Sarısu mezarlığında defin işlemi yapılacak. Başımız sağolsun...
TOPRAĞA VERİLDİ
Hüseyin Şık için 4 Ocak günü Uncalı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ahmet Şık, ağabeyi Bülent Şık, anneleri Fatma Albay Şık, ailenin yakınları, CHP'li ve HDP'li siyasetçiler katıldı. Hüseyin Şık'ın cenazesi, Uncalı Mezarlığı'nda cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Konyaaltı ilçesi Sarısu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Babalarının tabutunu omuzlayan Ahmet Şık ve Bülent Şık, mezarlıkta taziyeleri kabul etti.
(HABER MERKEZİ)
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