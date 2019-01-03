Hasan Cemal: Yazdıklarımın tümü ifade özgürlüğü sınırları içinde

Gazeteci Hasan Cemal hakkında, 4 Aralık 2015 tarihli “Silvan’da: Bizi acılara ve ölümlere o kadar alıştırdılar ki…” başlıklı köşe yazısı nedeniyle ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü. Beraat talebini reddeden mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

T24'te yer alan haber göre Hasan Cemal ve avukatı Fikret İlkiz tarafından İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Hasan Cemal’in 3 yıl önce Silvan’a giderek Gülsuma Güçer, Mehmet Ali Dünser ve dönemin Silvan Belediye Eş Başkanı Zuhal Tekiner’le görüşmeler yaptığı ve gözlemlerini kaleme aldığı belirtildi.

“Silvan’da: Bizi acılara ve ölümlere o kadar alıştırdılar ki…” başlıklı yazı nedeniyle Silvan Cumhuriyet Savcılığı tarafından Güçer, Dünser, Tekiner ve Hasan Cemal hakkında soruşturma açıldığı belirtilen dilekçede Hasan Cemal hakkında yetkisizlik kararı verilerek dosyasının İstanbul’a gönderildiği ve 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde davaya dönüştüğü hatırlatıldı.

Dilekçede, “Yazıda söyleşi yapılan kişiler hakkında TMK’nın 7/2 maddesine aykırılıktan beraat kararı verilmiş olması ve kesinleştiği dikkate alındığında; Hasan Cemal’in yazısının Anayasanın 28., Basın Kanunu’nun 3. Maddesi ve AİHS’nin 10. Maddesine göre ifade/basın özgürlüğünün koruması altında bulunduğundan derhal beraat kararı verilmesini talep ediyoruz” denildi.

Hasan Cemal de ifadesinde, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, “Bugüne kadar hiç terör propagandası yapmadım. Terör örgütü propagandasına alet olmadım. Bunca yıldır yazdığım yazılarla Kürt sorununun barış içinde çözülmesi için gayret ettim. Gazetecilik suç değildir. Yazdıklarımın tümü ifade özgürlüğü sınırları içinde yer alır” dedi.

YARGILANDIM!

4 Aralık 2015 tarihli T24’de çıkan “Silvan’dan: Bizi acılara ve ölümlere o kadar alıştırdılar ki” başlıklı yazımdan bu sabah 36. Ağır Ceza’da yargılandım; avukatım Fikret İlkiz derhal beraatimi istedi; duruşma 16 Nisan’a bırakıldı. — Hasan Cemal (@hsncml) 3 Ocak 2019

Beraat talebini reddeden mahkeme, Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin aldığı kararın örneğini isteyerek, duruşmayı 16 Nisan tarihine erteledi. (HABER MERKEZİ)