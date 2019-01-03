03 Ocak 2019 18:59

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Mutfakta yangın büyüyor

Öztrak: Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek hayal olurken, Türkiye, dünyada enflasyonu en yüksek 10 ekonominin arasına girmeyi başardı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Mutfakta yangın büyüyor

Fotoğraf: DHA

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    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “2018'de yüzde 7 enflasyon hedefiyle başlayacaksınız, yıl sonunda yüzde 20,3 enflasyonu 'tutturduk' diye sevineceksiniz. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek hayal olurken, Türkiye, dünyada enflasyonu en yüksek 10 ekonominin arasına girmeyi başardı” dedi.

    CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

    Toplantı sürerken açıklamada bulunan Öztrak, "2018'e yüzde 7 tüketici enflasyon hedefiyle başlayan sarayın yılı yüzde 20,3 enflasyonla tamamladığını" söyledi.

    Bunun 2002'den sonra başlayan AKP döneminin en yüksek yıllık enflasyonu olduğunu söyleyen Öztrak, "2018'de yüzde 7 enflasyon hedefiyle başlayacaksınız, yıl sonunda yüzde 20,3 enflasyonu 'tutturduk' diye sevineceksiniz. Bu olsa olsa sarayda içilen 4 bin liralık çayların, efulilerin, ejder şerbetlerinin ve badem unlarıyla pişen yemeklerin yan etkisidir. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek hayal olurken, Türkiye, dünyada enflasyonu en yüksek 10 ekonominin arasına girmeyi başardı." diye konuştu.

    ‘MUTFAKTA YANGIN BÜYÜYOR’

    Aynı dönemde üretici enflasyonunun yüzde 33,6 olarak gerçekleştiğini, bunun da AKP’nin iş başına geldiği 2002'den bu yana en yüksek enflasyon oranı olduğunu iddia eden Öztrak, şunları kaydetti:

    "Az gidildi, uz gidildi, 16 sene sonra bu ülkeye geldiğinden çok daha yüksek bir üretici enflasyonu Adalet ve Kalkınma Partisi ve saray tarafından yaşatıldı. Bütün bunlar, bazı sektörlerde yapılan vergi indirimlerine, zorunlu ucuzluk kampanyalarına, zabıtayla stokçulara yapılan baskınlara ve TÜİK başkanının, başkan yardımcısının değiştirilmesine rağmen gerçekleşti. Bu gerçekleşen enflasyon yüzde 7 denen hedeften yüzde 190 oranında bir sapmayı ifade ediyor. Bu eğer başarıysa benim buna söyleyecek hiçbir lafım yok. Aslında vatandaşın mutfağındaki enflasyon bunun çok üstünde. Bu makyajlı rakamlara göre memurlara, emeklilere enflasyon farkı verilecek. Göreceksiniz; bu hiçbir şeye yetmeyecek, hiçbir derde deva olmayacak. Mutfakta yangın büyüyor."

    ‘ÖNCE ÇEVREYE İHANETTEN VAZGEÇSİN’

    Alışveriş poşetlerinin parayla satılmasını eleştiren Öztrak, "Saray, vatandaştan 25 kuruş poşet parası toplayıp, çevreyi koruyacakmış. Bir yandan İngiltere'den en çok plastik çöp ithal eden ülkelerden biri olacağız, diğer yandan da 'çevreciyiz' deyip plastik poşeti vatandaşa parayla sattıracağız. Bu işi böyle götürmek mümkün değil. Bu iktidar çevreyi korumakta samimiyse, önce çevreye ihanetten vazgeçecek." diye konuştu.

    “Saray yandaşları, ülkenin tüm doğal güzelliklerini, derelerini, ormanlarını, şehirlerini rant için talan ederken, kimse bu poşet parasının çevreyi korumak için çıkarıldığını bize anlatmasın." diyen Öztrak, vatandaşın daha fazla mağdur olmaması için poşet kullanmayan vatandaşı ödüllendirecek bir yöntemin getirilmesini istedi.

    ‘2023 HEDEFLERİ HAYAL OLDU’

    "Bu ucube tek adam parti devleti rejiminin millete hiçbir faydası olmaz, ancak zararı olur." diyen Öztrak, tartışmanın, denetimin, fren ve denge mekanizmalarının olmadığı bir sistemin, vatandaşa hayır getirmeyeceğinin ekonomide görüldüğünü savundu. Öztrak, bütün bu rakamların, 2023 hedeflerinin de hayal olduğunu gösterdiğini söyledi. 

    'TÜRKİYE IMF KAPISINA SÜRÜKLENİYOR'

    Ekonominin dikiş tutmadığını, acemice alınan kararların piyasalarda belirsizliği ve risk primini daha da artırdığını, Türkiye'nin hızla 1994 koşullarına döndüğünü ifade eden Öztrak, "Seçimler için yapılan her aspirin tedavisi, Türkiye'yi hızla IMF kapısına doğru sürüklüyor. Zaten saray da bu konuda sesiz kalarak, IMF ile anlaşma konusunda niyetini reddetmiyor. Tüm bunlar bugün seçim nedeniyle yapılan vergi indirimlerinin ve kamu mallarındaki fiyat indirimlerinin seçimden sonra bir IMF programıyla misliyle geri alınacağını ortaya koyuyor” diye konuştu.

    Öztrak, açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İYİ Parti ile yürütülen ittifakta gelinen aşamanın sorulduğu Öztrak, müzakerelerin olumlu bir şekilde devam ettiğini söyledi.

    ‘SARAY’I İSTANBUL’U KAYBETME KORKUSU SARDI’

    "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı görevinden istifa etmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Öztrak, "Sayın Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olurken, aynı zamanda TBMM Başkanı unvanını da işgal etmesinin, hukukun ne anlama geldiği kamuoyunda yeterince tartışıldı. Bu bir şeyi gösteriyor; sarayı artık İstanbul'u kaybetme korkusu sarmıştır. Hem belediye başkanlığı hem de TBMM Başkanlığını kaybedip evdeki bulgurdan olmamanın hesabını yapmaktadırlar." yanıtını verdi.

    "Enflasyon rakamlarının düşük gösterildiği iddiaları"nın da sorulduğu Öztrak, "Gerçek enflasyon, bunun çok üstünde. Bu makyajlanmış bir rakam. O nedenle buna dayanarak yapılacak bir maaş düzenlemesinin ne memurun ne de emeklinin derdine derman olmayacağı açıktır." karşılığını verdi.  (AA)

    2018 enflasyonu yüzde 20,30 oldu

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