Sendika için direnen Flormar işçileriyle yerel seçimleri konuştuk

Mahmut ALTINTAŞ

Hasret Gültekin KOZAN

Gebze

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Flormar kozmetik fabrikasında çalışan işçiler sendikalaştıkları için işten atıldı. Aylardır direnişlerini yasaklara rağmen sürdüren işçiler kararlı, fabrikaya sendikalı olarak döneceklerini söylüyor. Yaklaşan yerel seçimler vesilesiyle bir araya geldiğimiz işçilerden Bayram Demirel, “Biz ikinci seçimi göreceğiz. İlk seçim öncesi bütün siyasiler geldi, yoğundu. Sonra duruldular, şimdi yine hareketlendik. Bundan sonra AKP benden oy alamaz, günahımı dahi alamaz. Bu direniş çok şey öğretti bize” diyor.