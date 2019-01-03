Türkiye Kadın Buluşması'nda yüzlerce kadın bir araya geliyor!

Kadınlar 5-6 Ocak tarihlerinde İstanbul Fulya Sanat Merkezi'nde buluşacak. 164 kadın ve LGBTİ+ kurumunun çağrısıyla yapılacak olan buluşmaya 30'u aşkın ilden yüzlerce kadının katılması bekleniyor. Türkiye Kadın Buluşması'nın sloganı ise ‘Haklarımız, Hayatlarımız, Kazanımlarımız Bizim!’

Türkiye Buluşması için katılım formunu dolduranlar arasında Adana, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Datça, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kırklareli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Tarsus, Muğla, Bodrum, Fethiye, Ordu, Samsun, Urfa, Tekirdağ, Trabzon, Didim, Marmaris'ten kadınlar var.

5 Ocak Cumartesi günü sabah oturumunda açılış konuşması ve imza metninin topluca okunarak deklare edilmesinden sonra, sinevizyon gösterimi, aktarımlar ve forum yapılacak. Sonuç bildirgesi buluşmadan sonraki hafta içerisinde kamuoyu ile paylaşılacak.

Buluşmanın programı da paylaşıldı. 2 gün sürecek etkilik programı şöyle:

Türkiye Kadın Buluşması afişi

(HABER MERKEZİ)