Yahudi yerleşimciler Filistin Başbakanının konvoyuna saldırdı

Filistin Hükümeti, Başbakan Rami el-Hamdallah'ın konvoyunun geçtiğimiz hafta işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.

Filistin Hükümeti Sözcüsü Yusuf El-Mahmud yaptığı yazılı açıklamada, “Başbakanın konvoyu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Za'tara askeri kontrol noktasında bir grup Yahudi yerleşimcinin taşlı saldırısına uğradı. Saldırıda Başbakanının iki koruması yaralandı” dedi.

Mahmud, 25 Aralık gecesi işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyindeki Beytullahim kentinde bulunan Doğuş (Mehd) Kilisesi’nde düzenlenen ayine katılan Başbakan Hamdallah, sabaha doğru kuzeydeki Za’tara askeri kontrol noktası yakınlarında Yahudi yerleşimcilerin saldırısına maruz kaldığını belirtti.

Söz konusu saldırıyı “terör” olarak niteleyen Mahmud, olayda yaralananların durumuna ve meydana gelen zarara ilişkin ayrıntılara yer vermezken, “Bu saldırılar, bizim işgale ve yerleşimcilerine karşı olan mücadele ısrarımızı güçlendirecektir” ifadelerini kullandı.

Mahmud, olayın, geçen yıl ekim ayında eşiyle birlikte seyir halindeyken bir grup Yahudi yerleşimcinin taşlı saldırısında şehit olan Ayşe Er-Rabi'nin saldırıya maruz kaldığı muhitte gerçekleştiğini belirtti. (AA)