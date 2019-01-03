Açlık grevindeki Leyla Güven’in durumu kritik aşamada!

Diyarbakır Barosu, açlık grevinde 57. günü geride bırakan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in durumunun kritik aşamaya geldiğini belirterek, başta Adalet Bakanlığı olmak üzere ilgili bütün kurumlara çağrı yaptı.

Adlı Yardım binasında yapılan açıklamada konuşan Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, cezaevlerinde daha önce gerçekleştirilmiş açlık grevlerini hatırlatarak, “Türkiye hapishanelerinde çeşitli tarihlerde, çeşitli gerekçeler ile çok sayıda açlık grevi eylemi yaşanmış, bazılarının sonuçları da mahpuslar açısından son derece ağır olmuştur” dedi.

GÜVEN, GÖRÜŞMEYE GELEMEDİ

Baronun, Güven ile iki kez görüştüğünü ve 30 Aralık’taki üçüncü görüşmeye ise Güven’in sağlık durumundan dolayı katılamadığını belirten Aydın, Güven’in koğuş arkadaşlarıyla yapılan görüşmede “Güven’in; kilo kaybı, ses ve ışığa hassasiyet, baş ağrıları ve baş dönmesi, yürümekte ve konuşmakta zorluk, halsizlik, tansiyon ve mide krampları yaşadığı belirtilmiştir. Belirtiler de göstermektedir ki bugün itibariyle açlık grevinin 57. gününe giren Güven için kritik eşiğe gelinmiştir” dedi.

‘SU, ŞEKER, TUZ VE VİTAMİN DESTEĞİ YETERLİ DEĞİL’

Aydın, Güven’in başlattığı açlık grevinin ardından cezaevlerine sıçrayan açlık grevlerine ilişkinde konuşaraki “Baromuza yapılan bazı başvurularda ve kamuoyuna yansıyan bazı bilgilere göre açlık grevine giren mahpusların temel haklarına saygı gösterilemediği, yeterli miktarda su, şeker, tuz ve vitamin desteği sağlanmadığından şikayet edilmektedir. Diyarbakır Barosu her koşulda yaşam hakkını savunmaktadır. Hukuk örgütü olarak ilkesel yaklaşımımız; mahpusların, taleplerini dile getirirken kendi yaşamlarına zarar verecek eylemlerden kaçınmasıdır. Baromuzun bu yaklaşımını bir kez daha bu vesile ile tüm muhataplarına hatırlatıyoruz” dedi.

İLGİLİ KURUMLARA ÇAĞRI

“Diyarbakır Barosu olarak; Abdullah Öcalan ve aynı hapishanede bulunan 3 mahpusun, Ceza İnfaz Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde aileleri, avukatları ve vasileri ile görüşmesinin temel bir mahpus hakkı olduğuna vurgu yapmak isteriz” diyen Aydın, açlık grevinde bulunan Güven ve diğer tüm mahpusların yaşamlarının daha fazla tehlikeye girmemesi için ayrımcı uygulamalardan vazgeçilmesini ve başta Adalet Bakanlığı olmak üzere ilgili bütün kurumların ulusal ve uluslararası mevzuatın gereğini yerine getirme çağrısında bulundu (Diyarbakır/EVRENSEL)