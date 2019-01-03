Özsüt işçilerinin ücretleri 2 aydır ödenmiyor

Dilek OMAKLILAR

İzmir

İzmir Kemalpaşa’da bulunan Özsüt fabrikasında çalışan işçilerin ücretleri bir yıldır düzensiz ödeniyor, son iki aydır ise ödenmiyor. Konuyla ilgili şirketten bir açıklama yapılmazken, işçiler Özsüt’ün mağazalarına da yansıyan bu sorunun çözülmesini istiyor.

Fabrikada sendikalaşma sürecinde olduklarını ancak Tekgıda-İş’in sessiz kaldığını ifade eden işçiler, “Sendika sessiz kalıyor ve bu yüzden süreç tamamlanamıyor. Bir yandan işverenin oyunları da sürüyor, sanki maaş veriyormuş gibi bizi işimizle de tehdit ediyor. Bunun karşısında bir birlik oluşturamadık” dedi.

Aralarında DİSK/Gıda-İş Sendikasına üye işçilerin de olduğu Özsüt’te yaşanan sorunla ilgili Gıda-İş Sendikası Ege Bölge Temsilcisi Mazhar Uzbek, “Bu sorunu aşmanın tek koşulu birlik olmak, sendikalı olmak ve mücadele etmek. İşçilerin bu şekilde oyalanması kabul edilemez bir durumdur. İşçilerin bir an önce birlik olarak hareket etmesi gerekiyor. Bu süreçte işçilerin her zaman yanında olacağız. Hukuki haklarının ve taleplerinin karşılanması için mücadelelerine destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.