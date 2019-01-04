04 Ocak 2019 11:55
Son Düzenlenme Tarihi: 04 Ocak 2019 11:57

İstanbul’da kar yağışı 6 gün sürecek

Meteoroloji’nin tahminlerine göre, İstanbul’da bu sabah başlayan kar yağışının 6 gün boyunca sürmesi bekleniyor.

GÜNCELLENDİ
İstanbul’da kar yağışı 6 gün sürecek

Fotoğraf: DHA

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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oldu. İstanbul'un batı ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan yağış nedeniyle araç sürücüleri trafikte güçlükle ilerleyebildi. Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, kar yağışının 6 gün boyunca sürmesi bekleniyor.

    AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünün Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girdiği belirtilmişti. İstanbul'da tipi şeklinde yoğun kar yağışının özellikle Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece gibi batı ilçelerinde etkili olacağı duyurulmuştu.

    Meteoroloji’nin tahmin haritalarına göre, karlı hava dalgası günlerce etkisini kaybetmeyecek. Kar yağışının en etkili olacağı dönemin de 6-9 Ocak tarihleri arasında olması bekleniyor.

    Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

    Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

    Fotoğraf: DHA

    TARİHİ BEYAZIT KULESİ 'YAĞMUR' DEDİ

    Fotoğraf: DHA

    Yaklaşık 400 yıllık tarihi olan Beyazıt Kulesi de, aydınlatma renkleriyle 'havanın yağmurlu olacağını' gösterdi. Hava tahminlerine ve durumuna göre çeşitli renklerle aydınlatılan tarihi bina, yeşil renkte aydınlatılıyorsa, havanın yağmurlu olacağı konusunda mesaj veriyor. Beyazıt Kulesi'nin ışıkları, havanın yağmurlu olacağına dair mesa içeren yeşil renk ile aydınlatıldı.

    SU BİRİKİNTİLERİ, SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

    Fotoğraf: DHA

    Sağanak yağmurla birlikte yollarda oluşan su birikintileri de sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler, yer yer oluşan su birikintileri nedeniyle dikkatli olmaya gayret gösterdi.

    İSTANBUL İÇİN YAPILAN UYARILAR NEYDİ?

    İstanbul’da beklenen kar yağışına dair Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından AKOM ve İBB Beyaz Masa'dan 3 Ocak'ta uyarılar geldi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa’dan “İstanbul'da kar beklentisi” başlığı ile yapılan açıklamada, "Can güvenliğiniz için kış lastiksiz yola çıkmayın! Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü aralıklarla kar yağışı bekleniyor" denildi. 

    İBB'nin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM), soğuk hava şartlarına karşı İstanbulluları uyardı. 

    AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünün Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girdiği belirtildi.

    HAFTA ORTASINA KADAR DEVAM EDECEK

    Soğuk hava, fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışlı havanın gelecek hafta ortasına kadar devam etmesinin beklendiği, İstanbul’un yüksek ve kırsal bölgelerinde kar yağışının etkili olacağının tahmin edildiği kaydedildi. (HABER MERKEZİ)

    3 Ocak 2019 Perşembe günü okulların tatil edildiği iller

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