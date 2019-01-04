İstanbul’da kar yağışı 6 gün sürecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oldu. İstanbul'un batı ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan yağış nedeniyle araç sürücüleri trafikte güçlükle ilerleyebildi. Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, kar yağışının 6 gün boyunca sürmesi bekleniyor.

AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünün Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girdiği belirtilmişti. İstanbul'da tipi şeklinde yoğun kar yağışının özellikle Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece gibi batı ilçelerinde etkili olacağı duyurulmuştu.

Meteoroloji’nin tahmin haritalarına göre, karlı hava dalgası günlerce etkisini kaybetmeyecek. Kar yağışının en etkili olacağı dönemin de 6-9 Ocak tarihleri arasında olması bekleniyor.

Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

Fotoğraf: DHA

TARİHİ BEYAZIT KULESİ 'YAĞMUR' DEDİ

Fotoğraf: DHA

Yaklaşık 400 yıllık tarihi olan Beyazıt Kulesi de, aydınlatma renkleriyle 'havanın yağmurlu olacağını' gösterdi. Hava tahminlerine ve durumuna göre çeşitli renklerle aydınlatılan tarihi bina, yeşil renkte aydınlatılıyorsa, havanın yağmurlu olacağı konusunda mesaj veriyor. Beyazıt Kulesi'nin ışıkları, havanın yağmurlu olacağına dair mesa içeren yeşil renk ile aydınlatıldı.

SU BİRİKİNTİLERİ, SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Fotoğraf: DHA

Sağanak yağmurla birlikte yollarda oluşan su birikintileri de sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler, yer yer oluşan su birikintileri nedeniyle dikkatli olmaya gayret gösterdi.

İSTANBUL İÇİN YAPILAN UYARILAR NEYDİ?

İstanbul’da beklenen kar yağışına dair Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından AKOM ve İBB Beyaz Masa'dan 3 Ocak'ta uyarılar geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa’dan “İstanbul'da kar beklentisi” başlığı ile yapılan açıklamada, "Can güvenliğiniz için kış lastiksiz yola çıkmayın! Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü aralıklarla kar yağışı bekleniyor" denildi.

❗️ İSTANBUL'DA KAR BEKLENTİSİ ❗️



Can güvenliğiniz için kış lastiksiz yola çıkmayın!



Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü aralıklarla kar yağışı bekleniyor.#AKOM#ibb pic.twitter.com/GKUF1ZaTtW — İBB Beyazmasa (@ibbBeyazmasa) 3 Ocak 2019

İBB'nin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM), soğuk hava şartlarına karşı İstanbulluları uyardı.

AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünün Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girdiği belirtildi.

HAFTA ORTASINA KADAR DEVAM EDECEK

Soğuk hava, fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışlı havanın gelecek hafta ortasına kadar devam etmesinin beklendiği, İstanbul’un yüksek ve kırsal bölgelerinde kar yağışının etkili olacağının tahmin edildiği kaydedildi. (HABER MERKEZİ)