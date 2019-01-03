İstanbul'da hava durumu: AKOM'dan kar uyarısı (3 Ocak 2019)

İstanbul’da beklenen kar yağışına dair Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından AKOM ve İBB Beyaz Masa'dan da uyarılar geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa’dan “İstanbul'da kar beklentisi” başlığı ile yapılan açıklamada, "Can güvenliğiniz için kış lastiksiz yola çıkmayın! Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü aralıklarla kar yağışı bekleniyor" denildi.

❗️ İSTANBUL'DA KAR BEKLENTİSİ ❗️



Can güvenliğiniz için kış lastiksiz yola çıkmayın!



Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü aralıklarla kar yağışı bekleniyor.#AKOM#ibb pic.twitter.com/GKUF1ZaTtW — İBB Beyazmasa (@ibbBeyazmasa) 3 Ocak 2019

İBB'nin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM), soğuk hava şartlarına karşı İstanbulluları uyardı.

AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünün Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girdiği belirtildi.

Gün boyu yağmur şeklinde görülecek yağışların akşam saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece gibi batı ilçelerinde kuvvetlenerek yer yer tipi şeklinde yoğun kar yağışı, gece saatlerinden itibaren ise il genelinde fırtına (50-95km/s) ile birlikte kuvvetli kar şeklinde etkili olması beklendiği kaydedildi.

HAFTA ORTASINA KADAR DEVAM EDECEK

Soğuk hava, fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışlı havanın gelecek hafta ortasına kadar devam etmesinin beklendiği, İstanbul’un yüksek ve kırsal bölgelerinde kar yağışının etkili olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU: GECE SAATLERİNDE KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre de, Türkiye Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren sağanak yağmur olarak başlaması beklenirken, gece saatlerinde yerini kara bırakması bekleniyor. (HABER MERKEZİ)