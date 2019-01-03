03 Ocak 2019 16:13Son Düzenlenme Tarihi: 03 Ocak 2019 16:25
Norveç'te çığ düştü: 4 kişi kayboldu
Norveç'in kuzeyinde çığ düşmesi sonucu 4 kişi kayboldu.
Fotoğraf: Pixabay
Norveç'in kuzeyinde çığ düşmesi sonucu 4 kişinin kaybolduğu bildirildi.
Yetkililer, Tromsoe kenti Tamok vadisinde çığ düşmesi sonucu bölgeye kayak yapmaya giden 3 Finlandiya ve bir İsveç vatandaşından haber alınamadığını kaydetti.
Polis sözcüsü Morten Pettersen, bölgede yoğun kar yağışı nedeniyle arama kurtarma çalışmalarında aksamalar yaşandığını ifade etti. (AA)