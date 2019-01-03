Norveç'te çığ düştü: 4 kişi kayboldu

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Gazeteci İdris Yılmaz’a ikinci duruşmada 6 yıl 3 ay hapis

6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci İdris Yılmaz: Bu davayla sadece ben değil gazetecilik mesleği de hedefte.