CHP Milletvekili Mahmut Tanal: Anayasa’nın eşitlik ilkesi çiğneniyor

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) tutukluların 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanmalarına kısıtlama getiren kararını Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) ve İnsan Hakları Eşitlik Kurumuna (İHEK) taşıdı. Tanal, YSK’nin kararının bir hak ihlali olduğunu belirtti.

YSK’nin tutukluların oy kullanma hakkını elinden alan ‘1133 no’lu karara tepki sürüyor. Bu karara göre; cezaevindeki tutuklu ve taksirli suçtan hükümlüler, ‘kayıtlı oldukları seçim çevresinde ve o seçim türlerinde’ oy kullanabilecek. Cezaevindeki 55 bin 574 tutuklunun çok büyük bölüm seçim bölgesindeki cezaevlerinde kalmadığı için oy kullanamayacak.

CHP’li Tanal, konuyu İHEK ve KDK’ye de taşıdı. Tanal, YSK’nin ‘eşitlik’ ibaresini zedelediğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı: “Eşitsizlik ruhu demokrasiyi, aristokrasi veya tek kişinin egemenliğine dönüştürür. Bu sebeple YSK, kararından geri dönmelidir. Bu eşitsizlik kuralı demokrasiyi yozlaştırır ve çökertir. Seçimin eşitlik ve demokratik ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir. YSK seçimleri kaosa dönüştürme mekanizması değildir. YSK’nin görevi seçimlerin demokratik ortamda yapılabilmesini ve seçmenin oy verme hakkının korunmasını sağlamaktır. Oy kullanmak anayasal bir insan hakkıdır. YSK’nin 1133 no’lu kararı Anayasa’nın eşitlik ilkesi başlıklı 10 maddesini de ihlal etmektedir. Aynı suçu işleyen ve aynı koşullardaki biri, kendi seçim bölgesindeki cezaevinde ise oy kullanabilecek farklı seçim bölgesindeki bir cezaevinde ise oy kullanamayacak. Bu da Anayasa’nın 10. maddesi eşitlik ilkesine aykırıdır. Özellikle İnsan Hakları Eşitlik Kurumunun kararı önem arz etmektedir.” YSK’nin kararı ile seçim sonuçlarını etkisiz kılmaya yönelik olduğu yorumlarına neden olduğunu belirten Tanal, “Bu şüphe ise kararı hukuki değil siyasi kılmaya yetmektedir.YSK’nin iş bu kararı, seçim sonuçlarını maniple etmeye yönelik bir karardır” dedi. (İstanbulEVRENSEL)