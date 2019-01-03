GMİS: Madenci feneri hak mücadelesini aydınlatıyor

Büyük madenci yürüyüşünün 28. yıl dönümünde açıklama yapan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, “Madenci feneri, ülkemizdeki hak ve demokrasi mücadelesini aydınlatıyor” dedi.

4 Ocak’ın, maden ocaklarını, demir çelik fabrikalarını, enerji sektörünü, ülke sanayisini hedef alan ve uluslararası şirketlerin çıkarlarını koruyan politikalara karşı maden işçilerinin ve Zonguldak bölge halkının verdiği mücadelenin ülke sınırlarını aştığı gün olduğunu ifade eden Demirci, “1990 yılı içinde başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamayınca grev kararı alınır ve 30 Kasım 1990 tarihinde grev başlar. İşçilerin taleplere mesafeli duran Hükümet temsilcileri, maden ocaklarının kapatılması düşüncesini gündeme getirince yürüyüş kararı alınır. 4 Ocak 1991’de yola çıkan yüz bini aşkın insan yol boyunca sloganlarla taleplerini dile getirir ve yeni katılımlarla yürüyüşe katılanların sayısı 150 binlere ulaşır” dedi.

Hükümetin ocakların kapatılmayacağını açıklaması üzerine 8 Ocak 1991 tarihinde madencilerin Zonguldak’a döndüğünü hatırlatan Demirci, 1994, 2019 ve 2017 yıllarında da madencilerin eylemlerle hükümete geri adım attırdığını hatırlattı.

Demirci, “Maden işçileri ve bölge halkı, işine aşına, ülkesinin ve milletinin geleceğine sahip çıkma yolunda sesini yükseltmeye ve demokratik haklarını kullanmaya hazırdır ve daima hazır olacaktır” dedi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)