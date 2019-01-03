Finlandiya’da çevrecilerden maden ocağına barikat

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Fraser Enstitüsü’nün yaptığı araştırmalar madencilik şirketleri için Avrupa’da en cazip ülkenin Finlandiya olduğunu gösteriyor. Elektrikli araçların pillerinde kullanılan kobalt ve nikelin yanı sıra zengin bakır, çinko ve fosfat yatakları maden şirketlerinin Finlandiya’yı tercih etmelerinin nedeni.

BOL KÂR, DÜŞÜK VERGİ

Şirketlerin Finlandiya’yı tercih etmelerinin bir diğer nedeni de düşük vergiler. Finnwatch adlı örgütün yaptığı araştırmalara göre 2011-2014 yılları arasında 3,8 milyar avro kâr eden maden şirketleri sadece 92 milyon avro vergi ödedi.

Tekeller çıkardıkları madenlerin işlenmesini daha ucuza mal olduğu için başka ülkelerde gerçekleştiriyor.

ALTIN MADENİ İZNİ ALINDI

2007 ila 2011 yılları arasında uluslararası maden tekelleri ülkede altın arama izni aldı. Son olarak geçtiğimiz yıl Dragon Mining şirketi başkent Helsinki’nin 140 kilometre kuzeyindeki Kaapelinkulma yerleşim biriminde altın madeni arama izni aldı.

MADEN YOLUNDA BARİKAT

Topraklarında maden ocağı açılmasına itiraz eden yöre halkı çevreci örgütlerle birlikte “Kaapelinkulma’yı Kurtar” adlı örgütlenmeye giderek şirkete verilen iznin geri alınması için bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

2019 yılının 2. günü “Kaapelinkulma’yı Kurtar”ın çağrısı üzerine bir araya gelen aktivistler, maden ocağına giden yol üzerine barikat kurarak eylem yaptı. Eylemciler, şirketin çalışmalarını derhal durdurmasını ve kurumların maden çıkarımının doğada meydana getirecekleri tahribatları değerlendirmesini istiyor.

YERALTI SULARI VE AKARSULAR KİRLENECEK

Yapılan yazılı açıklamada maden ocağının yeraltı suyu ve çevrede bulunan akarsuları kirleteceği ve yöre halkının yaşamında olumsuz etkilerde bulunacağı belirtiliyor. Maden ocağından çevreye yayılan toz ve gürültülerin araştırılması isteniyor.

“Finans spekülatörlerinin ocaktan 300 kilogram altın çıkarabilmek için sıradan halkın yaşamını mahvetmesi akılcı değil” deniliyor.

Çevre örgütleri, maden ocağının çevrede yol açacağı tahribatların belirlenmesi ve iznin iptal edilmesi için Vasa İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

ŞİRKET, ÇEVRE SKANDALLARIYLA ÜNLÜ

Dragon Mining, Hongkong borsasına kayıtlı bir Avustralya şirketi. Neden olduğu çevre skandallarıyla kötü bir üne sahip olan şirketin yaptığı son açıklama Finlandiya Hükümeti’ni de kızdırdı.

Şirketin Finlandiya Hükümeti’ni izin için yapılan başvuruları geç karara bağladığı eleştirisine Ticaret Bakanı Mika Lintile tepki gösterdi, Finans Müfettişliği’ne talimat vererek şirketin açıklamasının incelemesini istedi.

Dragon Mining’in Finlandiya’nın Orivesi ve Vittis yerleşim birimlerinde faaliyette olan 2 altın ocağı bulunuyor.