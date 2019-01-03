Fatih Terim: Serdar Aziz ve Eren Derdiyok kadro planımızda yok

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un sezonun geri kalan kısmında kadro planlamalarında olmadığını açıkladı.

Fatih Terim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Serdar Aziz ile Eren Derdiyok'un kariyer ve yeteneklerine saygı duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Serdar'ı da Ereni de çok seviyorum. Her iki oyuncumu da çok seviyorum. Onlara, kariyerlerine ve yeteneklerine saygı duyuyorum. Ancak birlikte çalışma kültürlerimizin farklı olduğunu düşünüyorum. Bu karar, yazılıp çizildiği gibi bir günlük, son maçlık bir mevzu değil. Bu nedenle teknik olarak sezonun sonuna kadar kalan kısım için kadro planlamamızda yoklar. Yolları açık olsun, çok başarılı olsunlar isterim. Bugüne kadarki emekleri ve katkıları için hem kendi adıma hem de teknik ekibim adına teşekkür ediyorum."

İki futbolcu da 2016-2017 sezonu öncesinde transfer oldukları Galatasaray'da 2,5 sezon forma giydi. Eren Derdiyok sarı-kırmızılı takımda çıktığı 84 resmi maçta 26 gol atarken, Serdar Aziz ise görev aldığı 51 resmi müsabakada 5 kez ağları havalandırdı. (İstanbul/AA)