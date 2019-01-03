CHP: Enflasyon rakamlarıyla oynamak dar gelirliden çalmaktır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, milyonlarca ücretlinin gözü kulağının açıklanan enflasyon rakamlarında olduğunu belirterek, “Ancak açıklanan enflasyon rakamı bu milyonlar için hayal kırıklığı oldu. Tahmin ettiğimiz gibi, ücretlere düşük zam yapmak için resmi enflasyon rakamları, gerçek enflasyondan düşük açıklandı. O nedenle rakam bizim için sürpriz olmadı. Ama enflasyon rakamları ile oynamak, dar gelirlinin cebinden çalmaktır” dedi.

Enflasyonun beklentilerin bile altında açıklanması nedeniyle çalışan ve emeklilerin yaşadıkları enflasyon oranında değil, TÜİK tarafından makyajlanmış rakama göre zam aldıklarının altını çizen Erdoğdu şöyle devam etti: “Alt ve orta sınıfın bütçesini kapsayan gıdada yıllık enflasyon yüzde 25, konutta yüzde 24, ev eşyasında yüzde 32. Gerçek enflasyon kalemleri bunlar. Ulaştırma harcamalarının madde sepetindeki ağırlığı yüzde 17,47 ve aylık enflasyondaki 0,40 puanlık düşüşteki 0,45 puanlık katkı yapmış. Ulaştırma kaleminde fiyatlar yüzde 2,56 azalmış. Ulaştırma harcamalarındaki düşüşün başlıca sebebi olan ÖTV ve KDV indirimleri. Mart’tan sonrası tufan anlayışı hali hazırda ulaştırma harcamalarının başlıca sebebi olan ÖTV ve KDV indirimlerini yurttaşlardan misliyle geri alacak.” (İstanbul/EVRENSEL)