Bir akademisyene daha hapis cezası

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için “Terör örgütü propagandası” ile suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları devam etti.

36. Ağır Ceza Mahkemesinde (ACM) bir akademisyenin karar duruşması görüldü.

Bianet’in haberine göre, akademisyen esas hakkında mütalaaya ilişkin beyanında, “İnsani duygular ile bildiriyi imzaladım. Herhangi bir siyasi düşünceyle imzalamış değilim. İyi bir eğitim aldım. Kimseden talimat almam, kararlarımı kendi özgür irademle veririm” dedi ve beraat talep etti.

Heyet, sanığa atılı “Terör örgütü propagandası yapmak suçunu sabit görerek” Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2 uyarınca 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine karar verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. (HABER MERKEZİ)

Barış Akademisyenleri Ceren Sözeri ve Mahmut Çınar'a 1 yıl 3 ay ceza