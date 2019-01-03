YSK'nin "Seçime giremez" dediği EMEP'in evrakları 3 ay geciktirilmiş

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019’da yerel seçimlere 13 partinin girebileceğini açıkladı. Listede “evrak eksikliği” nedeniyle yer almayan Emek Partisinin Ordu İl Örgütü, kaymakamlıkların evrakları göndermeyi geciktirmesinin sorumlusu olmadıklarını söyledi.

EMEP Ordu İl Başkanı Hikmet Poyraz, “Gürgentepe Kaymakamlığının eksikliği nedeniyle partimizin cezalandırılması, demokratik hakkının gasbedilmesi kabul edilemez” dedi.

'EVRAKLARIN GECİKTİRİLMESİ HATA, UNUTKANLIK OLAMAZ'

Seçime katılabilmek için gerekli örgütlülüğü sağladıklarını belirten Poyraz, “Teslim ettiğimiz evraklar saklanarak geciktirilerek Yargıtay’a ulaşması engellendi. Gürgentepe Kaymakamlığına 2018’in Eylül ayı sonunda teslim ettiğimiz evraklarımız 31 Aralık 2018 tarihinde Ordu Dernekler İl Müdürlüğüne ulaştırıldı. Dernekler İl Müdürlüğü de bugün postaya vereceklerini belirtti. Evrakların üç ay geciktirilmesinde hata, unutkanlık olmadığını; bilerek geciktirildiğini düşünüyoruz. Sorumlular hakkında gerekli suç duyurumuzu yapacağız.” dedi.

Bazı yerlerde parti olarak bazı yerlerde de emek ve demokrasi güçleriyle ortak hareket ederek seçime gireceklerini vurgulayan Poyraz, “ Genel Merkezimiz gerekli itirazlarını bilgi ve belgeleriyle yaptı. Gürgentepe Kaymakamlığına evrakları teslim ettiğimizin tutanağı elimizde bunları zamanında Yargıtay’a ulaştırdık. Gürgentepe Kaymakamlığının evrakların geciktirilmesi partimizden kaynaklanan eksiklik değil. Partimiz seçime girme hakkını kazanacaktır” dedi. (Ordu/EVRENSEL)