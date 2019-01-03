KESK İzmir Şubeler Platformu: OHAL komisyonu lağvedilsin

KESK İzmir Şubeler Platformu oturma eylemlerinin 86.haftasında basın açıklaması düzenleyerek, “OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu derhal lağvedilmeli, hukuksuz ihraç edilen kamu emekçileri görevlerine iade edilmelidir” dedi.

Karşıyaka İskele karşısında 86 haftadır KHK ile ihraç edilen kamu emekçilerinin görevlerine iadesi talebi ile oturma eylemi yapan KESK İzmir Şubeler Platformu, taleplerini yineleyerek, OHAL İşlemleri İnceleme komisyonunun lağvedilmesini istedi.

Açıklamayı okuyan Eğitim Sen 2 No’lu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç, “OHAL KHK’leri ile 135 bini aşkın kişi fişleme, müdür/kurum kanaati, sosyal medya paylaşımları, sosyal çevre soruşturması, sendika üyeliği, banka hesabı vb. gibi normal koşullarda asla suç olmayan gerekçelerle kamudan ihraç edilmiş, hukukun temel ilkeleri ayaklar altına alınmıştır” dedi. Kılıç, OHAL komisyonunun kendisini, mahkemelerin yerine koyarak karar vermesinin hukuksuzca olduğunu vurguladı.

“AİHM süreci ile birlikte kamu görevinden ihraç edilenler adeta birer medeni ölü olarak yaşamak zorunda kalacaklardır” şeklinde ifade eden Kılıç, “Yapılması gereken komisyonun görev süresinin uzatılması değil lağvedilmesidir. Komisyon derhal lağvedilmeli ve haklarında herhangi bir yargı kararı bulunmayan, hukuken suç olmayan gerekçelerle ihraç edilen tüm kamu görevlileri bütün haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilmesi sağlanmalıdır” dedi. (İzmir/EVRENSEL)