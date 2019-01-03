03 Ocak 2019 13:19Son Düzenlenme Tarihi: 03 Ocak 2019 14:36
Yunanistan’ın Venezuela konsolosu ölü bulundu
Yunanistan’ın Venezuela konsolosu Angelos Haritos, kaldığı otelin odasında ölü bulundu.
Fotoğraf: Pixabay
Yunanistan’ın Venezuela konsolosu Angelos Haritos, Karakas’ın Altamira Suites otelindeki odasında ölü bulundu.
İlk açıklamalara göre diplomatın patolojik nedenlerden dolayı hayatını kaybettiği düşünülüyor, ancak bütün olasılıklar araştırılıyor.
55 yaşındaki diplomat evli ve iki çocuk babasıydı. (Atina/DHA)