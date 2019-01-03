03 Ocak 2019 13:11Son Düzenlenme Tarihi: 03 Ocak 2019 13:13
Kaşıkçı cinayeti şüphelileri için idam talep edildi
Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı, Cemal Kaşıkçı cinayetine dair gözaltında bulunan 11 şüpheliden 5'i için savcının idam talep ettiğini yazdı.
Fotoğraf: Akın Çeliktaş/DHA
Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı, Cemal Kaşıkçı cinayetine dair gözaltında bulunan 11 şüpheliden 5'i için savcının idam talep ettiğini yazdı.
Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetinde 11 şüphelinin ilk duruşması başladı. Ajans, savcının 'cinayete karıştıkları' gerekçesi ile 5 şüpheli için talep ettiğini yazdı. (DHA)
Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni iddia
Suudi Arabistan: Kaşıkçı cinayeti failleri adalete teslim edilecek
Suudi Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayetinde 5 kişinin idamını istedi